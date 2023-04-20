Эндокринолог Киселева рассказала, что будет с организмом, если пить слишком много молока
Молоко — идеальный продукт для ребенка. В нем есть белки, аминокислоты, жиры. Именно они необходимы для роста и развития малыша. Но вот для взрослого человека гормоны, содержащиеся в натуральном молоке, — эстроген, инсулиноподобный фактор роста, который потом превращается в соматостатин (гормон роста), — могут оказаться даже опасными. И не только они.
Врач предупредила, чем может грозить организму неумеренное употребление молока.
Как молоко может навредить
«Соматотропный гормон (гормон роста) стимулирует рост мышечного слоя сосудистой стенки, приводя к его увеличению и, как следствие, повышению артериального давления. Животные жиры, содержащиеся в молоке, провоцируют образование „плохих“ липидов крови, вызывая прогрессирование атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, рассеянного склероза, деменции», — говорит врач.
Повышенное содержание эстрогенов увеличивает концентрацию пролактина, что приводит к гинекомастии (увеличение грудных желез у мужчин, появление у них железистой ткани) и раку груди. Это же ведет к снижению выработки тестостерона — гормона, отвечающего за продолжительность жизни, активность.
Аминокислота лейцин, содержащаяся в молоке, стимулирует активное размножение и рост клеток, что также способствует росту опухолей у взрослых.
Многие пьют молоко, чтобы укрепить кости. Но без нужного количества фосфора, магния, витаминов D и К2 кальций будет идти не на укрепление костей, а оседать внутри сосудов, приводя к их кальцинозу. Это повышает артериальное давление и приводит к хронической сосудистой недостаточности, вплоть до стенозов и тромбозов, которые могут вызывать острый инфаркт миокарда и инсульт, а также поражение сосудов других органов.
Важно сказать и про лактозу — это сахар, содержащейся в молоке. Он стимулирует выработку инсулина, что приводит к инсулинорезистентности и увеличению веса. Лактоза расщепляется ферментом лактазой, который прекращает вырабатываться у взрослого человека, на глюкозу и галактозу. А галактоза способствует появлению катаракты, остеохондроза, остеопороза.
Также галактоза, соединяясь с полезным холестерином, превращает его во вредный холестерин. Так что еще непонятно, что больше человек получает при употреблении молока — пользы от кальция или вреда от галактозы.
«Кишечные бактерии, потребляя увеличенное количество этого сахара, производят большое количество водорода, метана, вызывая метеоризм, неприятные ощущения в животе, нарушение стула, тошноту, рвоту. Но важно понимать, что это дозозависимый эффект», — говорит врач.
Следующие вредные соединения молока — это глобулины и казеин, отмечает доктор. Это белки, которые очень долго перевариваются. И часто этот процесс так и не доходит до своего логического завершения, то есть превращения белка в аминокислоты. Они всасываются именно как белки, повреждая кишечный эпителий, приводя к развитию хронического воспаления в кишечнике, аллергии и онкологических процессов, а также провоцируют задержку воды в организме, воспаление суставов.
Сколько можно пить молока без вреда для здоровья
В молоке содержится белок казеин, который может провоцировать аллергию. Если есть реакция на казеин, то никакие молочные продукты употреблять нельзя. Все это касается и молочнокислых продуктов, так как все эти соединения содержатся и в них. Бывают аллергические реакции и на белки сыворотки (альбумины и лактоглобулин), но это случается реже, и эти белки распадаются при термической обработке.
В остальных случаях все индивидуально, надо учитывать особенности организма, возраст, анамнез. Эксперты Роспотребнадзора говорят, что здоровый человек может выпивать 1-2 стакана молока в день без какого-либо ущерба для организма. В других странах эта норма составляет 3-4 стакана в день.
«Но нужно помнить, что молочные продукты — это основной источник кальция, которого нужно от 800 до 1200 мг в день в зависимости от возраста. Для этого и нужно ежедневно выпивать 1-2 стакана молока или кисломолочных продуктов (что лучше) и съедать кусок сыра. Творог тоже содержит кальций. Причем есть данные, что кальций лучше усваивается из необезжиренных продуктов и для его правильного усвоения и применения нужны другие витамины и микроэлементы. Поэтому питание должно быть максимально разнообразным», — говорит врач.
Кстати, те, кому нельзя коровье молоко, вполне могут заменить его растительным. Но нужно понимать, что каждый вид растительного продукта содержит свой набор питательных веществ. Самое разнообразное и полезное по составу — соевое молоко. В другом случае пейте молоко, если любите, но не забывайте о допустимых нормах.
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