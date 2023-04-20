Эндокринолог Киселева рассказала, что будет с организмом, если пить слишком много молока

Некоторые люди привыкли пить молоко каждый день. Оказывается, если злоупотреблять напитком, то это сильно вредит здоровью, вплоть до болезней сердца и деменции.Молоко — идеальный продукт для ребенка. В нем есть белки, аминокислоты, жиры. Именно они необходимы для роста и развития малыша. Но вот для взрослого человека гормоны, содержащиеся в натуральном молоке, — эстроген, инсулиноподобный фактор роста, который потом превращается в соматостатин (гормон роста), — могут оказаться даже опасными. И не только они.Врач предупредила, чем может грозить организму неумеренное употребление молока.Как молоко может навредить«Соматотропный гормон (гормон роста) стимулирует рост мышечного слоя сосудистой стенки, приводя к его увеличению и, как следствие, повышению артериального давления. Животные жиры, содержащиеся в молоке, провоцируют образование „плохих“ липидов крови, вызывая прогрессирование атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, рассеянного склероза, деменции», — говорит врач.Повышенное содержание эстрогенов увеличивает концентрацию пролактина, что приводит к гинекомастии (увеличение грудных желез у мужчин, появление у них железистой ткани) и раку груди. Это же ведет к снижению выработки тестостерона — гормона, отвечающего за продолжительность жизни, активность.Аминокислота лейцин, содержащаяся в молоке, стимулирует активное размножение и рост клеток, что также способствует росту опухолей у взрослых.Многие пьют молоко, чтобы укрепить кости. Но без нужного количества фосфора, магния, витаминов D и К2 кальций будет идти не на укрепление костей, а оседать внутри сосудов, приводя к их кальцинозу. Это повышает артериальное давление и приводит к хронической сосудистой недостаточности, вплоть до стенозов и тромбозов, которые могут вызывать острый инфаркт миокарда и инсульт, а также поражение сосудов других органов.Важно сказать и про лактозу — это сахар, содержащейся в молоке. Он стимулирует выработку инсулина, что приводит к инсулинорезистентности и увеличению веса. Лактоза расщепляется ферментом лактазой, который прекращает вырабатываться у взрослого человека, на глюкозу и галактозу. А галактоза способствует появлению катаракты, остеохондроза, остеопороза.Также галактоза, соединяясь с полезным холестерином, превращает его во вредный холестерин. Так что еще непонятно, что больше человек получает при употреблении молока — пользы от кальция или вреда от галактозы.«Кишечные бактерии, потребляя увеличенное количество этого сахара, производят большое количество водорода, метана, вызывая метеоризм, неприятные ощущения в животе, нарушение стула, тошноту, рвоту. Но важно понимать, что это дозозависимый эффект», — говорит врач.Следующие вредные соединения молока — это глобулины и казеин, отмечает доктор. Это белки, которые очень долго перевариваются. И часто этот процесс так и не доходит до своего логического завершения, то есть превращения белка в аминокислоты. Они всасываются именно как белки, повреждая кишечный эпителий, приводя к развитию хронического воспаления в кишечнике, аллергии и онкологических процессов, а также провоцируют задержку воды в организме, воспаление суставов.Сколько можно пить молока без вреда для здоровьяВ молоке содержится белок казеин, который может провоцировать аллергию. Если есть реакция на казеин, то никакие молочные продукты употреблять нельзя. Все это касается и молочнокислых продуктов, так как все эти соединения содержатся и в них. Бывают аллергические реакции и на белки сыворотки (альбумины и лактоглобулин), но это случается реже, и эти белки распадаются при термической обработке.В остальных случаях все индивидуально, надо учитывать особенности организма, возраст, анамнез. Эксперты Роспотребнадзора говорят, что здоровый человек может выпивать 1-2 стакана молока в день без какого-либо ущерба для организма. В других странах эта норма составляет 3-4 стакана в день.«Но нужно помнить, что молочные продукты — это основной источник кальция, которого нужно от 800 до 1200 мг в день в зависимости от возраста. Для этого и нужно ежедневно выпивать 1-2 стакана молока или кисломолочных продуктов (что лучше) и съедать кусок сыра. Творог тоже содержит кальций. Причем есть данные, что кальций лучше усваивается из необезжиренных продуктов и для его правильного усвоения и применения нужны другие витамины и микроэлементы. Поэтому питание должно быть максимально разнообразным», — говорит врач.Кстати, те, кому нельзя коровье молоко, вполне могут заменить его растительным. Но нужно понимать, что каждый вид растительного продукта содержит свой набор питательных веществ. Самое разнообразное и полезное по составу — соевое молоко. В другом случае пейте молоко, если любите, но не забывайте о допустимых нормах.