Скорая помощь при усталости: 15 экспресс-методов, которые снимут напряжение

Как понять, что ваш внутренний «аккумулятор» на нуле? Состояние ЭМОЦИОНАЛЬНОГО выгорания бывает не просто распознать. При сильной усталости и напряжении вам помогут эти экспресс-методы.Человек в состоянии эмоционального выгорания порой не осознает, что с ним происходит. Вы испытываете напряжение и тревогу, неприязнь к окружающим людям: клиентам, ученикам, коллегам. У вас болит голова, нет аппетита, вы плохо спите, а на работе допускаете досадные промахи. Прибавьте сюда повышенную тягу к табаку, алкоголю или кофе — и это уже тревожный набат: «остался 1%». Что делать, если отпуск еще не скоро, а привести себя в чувство необходимо?Как вернуть жизненную энергиюПредварительно обдумайте: куда уходит ваша жизненная энергия? Найдите минутку и выпишите на листе бумаги все, что приходит вам в голову. «Энергетические грабители», к примеру, могут быть такими: общественный транспорт, спешка с утра, пробки, жара, нездоровый завтрак или его полное отсутствие, колкости коллеги на работе, засевшие в голове проблемы. Рядом в столбик запишите все, что помогает вам «подзарядиться». Например: спокойная музыка, прохладный душ, стакан свежевыжатого сока, разговор с другом по телефону, 5 минут смеха, прогулка в тишине, дневной сон.1. Сократите количество раздражителей. Поставьте себя на «зарядку», как это делают с севшим телефоном. Договоритесь на работе, что завтра появитесь позже, чем обычно.2. Поспите лишние пару часов, лучше отдельно от партнера. Попросите супруга отвести утром детей в садик, покормить кота или выгулять собаку — словом, подменить вас в рутинных делах, которые обычно вы берете на себя.3. Проснитесь в пустой квартире, насладитесь тишиной и уединением. Съешьте на завтрак что-то полезное: кашу, мюсли или фрукты.4. Примите контрастный душ, не спеша соберитесь и поезжайте на работу не в метро, а на такси с кондиционером — сделайте себе такой подарок. Не вступайте в разговоры с водителем, если вам не хочется. Вас выручат наушники с любимой музыкой или аудиокнигой. Постарайтесь сделать так, чтобы дорога на работу была как никогда приятной.5. Подарите себе маленькие удовольствия в течение дня, заботьтесь о себе: вовремя отправляйтесь на обед, каждые 40 минут выходите на свежий воздух, двигайтесь. Пейте больше воды. Вместо выпечки возьмите на перекус фруктовый батончик, орехи или несладкий йогурт.6. Поговорите по душам. Расскажите о своих трудностях другу или коллеге, с которым близко общаетесь. Получите помощь и поддержку, не пытайтесь справляться с проблемами в одиночку. Доверьте другому человеку свои переживания и попросите совет.7. Вырвите себя из привычной обстановки. Возьмите отгул на один день и поезжайте за город в одиночестве. Отдохните от суеты. Выберите парк, пансионат или небольшой клубный отель рядом с водоемом. Отключите телефон, чтобы руки не тянулись проверить звонки и почту. Сходите в СПА, баню или бассейн.8. Двигайтесь как можно больше. Тренируйтесь на свежем воздухе, бегайте. Отдавайте предпочтение сбалансированным нагрузкам — плаванию, велосипеду, пешим прогулкам. Двигательная активность стимулирует центры удовольствия в мозге. Обязательно попробуйте упражнения на релаксацию и растяжку — выберите то, что вам по душе.Когда вы совершаете эти шаги, старайтесь не допустить уколов совести и мыслей о неоконченных делах. Воспринимайте периоды релаксации, как необходимую вам «скорую помощь», и организм вознаградит вас.Экспресс-способы, которые не вошли в этот список, вы найдете в обзоре книги Герхарда Вислера «Пережить выгорание, чтобы обрести свободу и открыть источники энергии».