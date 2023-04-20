Врач Мясников объяснил, как определить имеющийся предиабет

Врач Александр Мясников: предиабет опасен тем, что может перейти в диабет, повлиять на развитие атеросклероза сосудов.Доктор Мясников рассказал, что имеющийся у человека предиабет означает, что уровень сахара в организме является повышенным (но еще не достигшим тех высоких показателей, которые свойственны диабету). Медик отметил: хотя предиабет не является классическим диабетом, он представляет собой вполне реальную угрозу для здоровья.«Такое состояние опасно переходом в диабет и атеросклерозом сосудов. Кроме того, повышается риск для инфаркта и инсульта», - сообщил Александр Мясников.Говоря о том, как определить имеющийся предиабет, он заявил, что сделать это по каким-то внешним симптомам крайне проблематично. Состоянию бывают присущи те же признаки, что и диабету: учащенное мочеиспускание и сухость во рту, повышенный аппетит, быстрая утомляемость, нечеткое зрение. Однако эти проявления сложно заметить как что-то патологическое в обычной жизни, такие симптомы часто кажутся следствием обыденных, рутинных событий.Наиболее эффективным способом узнать о существующей проблеме является проверка крови на содержание сахара.«Такое состояние опасно переходом в диабет и атеросклерозом сосудов. Кроме того, повышается риск для инфаркта и инсульта», - сообщил Александр Мясников.Говоря о том, как определить имеющийся предиабет, он заявил, что сделать это по каким-то внешним симптомам крайне проблематично. Состоянию бывают присущи те же признаки, что и диабету: учащенное мочеиспускание и сухость во рту, повышенный аппетит, быстрая утомляемость, нечеткое зрение. Однако эти проявления сложно заметить как что-то патологическое в обычной жизни, такие симптомы часто кажутся следствием обыденных, рутинных событий.Наиболее эффективным способом узнать о существующей проблеме является проверка крови на содержание сахара.