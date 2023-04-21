Как избежать мгновенной смерти после инфаркта – исследование

Большое количество пациентов, перенесших инфаркт, умирает сразу или в течение четырех недель после него. Новое исследование показало, что у физически активных людей шанс выжить в этом периоде намного выше, чем у тех, кто ведет сидячий образ жизни. Научная работа опубликована в European Journal of Preventive Cardiology.Физическая активность и болезни сердцаИшемическая болезнь сердца – ведущая причина смерти в мире. Поэтому ее профилактика – один из главных приоритетов здравоохранения. Регулярная физическая активность обладает защитным действием: она снижает риск болезни и может замедлять ее прогрессирование. Известно, что ее эффект в снижении риска смерти дозозависим: он выше, если человек занимается.Физическая активность занимает центральное место в руководствах по профилактике сердечно-сосудистых болезней. В то же время, механизмы ее действия изучены не полностью. В настоящее время считается, что важнейшую роль играет так называемое ишемическое прекондиционирование. Речь идет о возникновении во время упражнений коротких эпизодов недостатка крови в сердечной мышце с последующей нормализацией кровообращения. В это время сердце тренируется противостоять ишемии: организм начинает быстро вырабатывать вещества, усиливающие кровоток, в результате чего образуются дополнительные сосуды. В экспериментах ученые показали, что у физически активных животных очаги инфаркта миокарда меньшего размера, чем у пассивных.Физическая активность предупреждает мгновенную смертьУченые из Дании решили выяснить, как защищает физическая активность в прошлом от смерти в острой фазе инфаркта миокарда: сразу и в течение 28 дней. Они проанализировали данные о 28 тысячах человек, которые умерли от инфаркта миокарда. Ученые выделили группы участников исследования в зависимости от того, насколько они активны физически в свободное время.В течение 28 дней после инфаркта умерли почти 5 тысяч человек, сразу скончались 62% из них. Чем более физически активными были участники исследований, тем выше у них был шанс прожить дольше.У людей с умеренным и высоким уровнем физической активности риск мгновенной смерти от инфаркта миокарда был ниже на 33% и 45% соответственно, чем у тех, кто вел сидячий образ жизни. На двадцать восьмой день у них риск смерти был ниже на 36% и 28% соответственно«Почти 18% пациентов с инфарктом миокарда умерли в первые 28 дней, что подчеркивает тяжесть этого заболевания. Мы обнаружили, что физическая активность в прошлом помогает выжить сразу после инфаркта, и, как видим, этот эффект распространяется на 28 дней», - сказал доктор Ким Вадт Хансен (Kim Wadt Hansen) из Биспебьергской больницы в Копенгагене, соавтор исследования.По мнению авторов, их работа показывает, что даже низкий уровень физической активности снижает риск сердечного инфаркта – однако это утверждение нуждается в дополнительных изысканиях.Примечательно, что исследование поддерживает текущие стандарты физической активности, представленные в Европейском руководстве по профилактике сердечно-сосудистых болезней. Документ рекомендует 150-300 минут умеренных или 75-150 минут интенсивных физических нагрузок в неделю.