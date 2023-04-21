Профессор Саламатина назвала тревожные симптомы, при которых надо отказаться от поездки на дачу

Проблемы с сердцем запросто могут усугубиться весной из-за перепадов температуры. Особенно стоит поберечься тем, кто страстно увлечен садом и огородом, предупреждает профессор Саламатина. Она рассказала, когда сердечникам категорически нельзя выходить в огород.Смена сезонов всегда серьезное испытание даже для здоровых людей. Если же речь идет о тех, кто страдает от проблем с сердцем или сосудами, возможно и ухудшение состояния.Иногда сердечно-сосудистые болезни впервые дают о себе знать именно весной: появляются жалобы на скачки давления или боли в сердце, перебои в его работе. Почему так происходит? С этим вопросом «Доктор Питер» обратился к врачу-кардиологу.Весна — опасное время года«Больше других сезонная перестройка затрагивает вегетативную, нервную, гормональную и иммунную системы, — говорит врач-кардиолог Людмила Саламатина. — Особенно чувствительны к перепадам погоды вегетативная и центральная нервная системы. Именно они — важнейшие регуляторы деятельности сердца и сосудов.Весной может резко меняться тонус сосудов, что провоцирует скачки артериального давления, головную боль, боли в сердце, нарушения ритма сердца. Поэтому человека весной подстерегают не только простуды, но и обострения сердечно-сосудистых заболеваний.Кто чаще всего приходит к врачу весной«Весной к кардиологу приходят те, у кого заболевание ранее протекало в скрытой форме и на фоне погодных катаклизмов стало проявляться, или пациенты с обострениями уже имеющихся болезней, течение которых ухудшается, — объясняет профессор-кардиолог. — Чаще всего повод для обращения — резкое повышение артериального давления (гипертонический криз), боли в сердце (стенокардия, кардиалгия, не угрожающие жизни), сердцебиение (с нарушением ритма или с правильным ритмом).Дачные проблемыС наступлением весны начинается и дачный сезон. Многие люди, просидевшие всю зиму дома, с воодушевлением отправляются на приусадебный участок, чтобы заняться накопившимися к началу сезона делами.«Нередко итогом подобного рвения становятся проблемы со спиной, простуды и переутомление. Они тоже могут негативно сказаться на здоровье сердца и сосудов. Поэтому стоит быть аккуратнее, не переутомляться, меньше нервничать и переживать. Если самочувствие неважное, стоит отложить поездку на дачу, — советует Людмила Саламатина.3 совета кардиолога дачникам-сердечникамНа дачу ехать можно, но только если состояние здоровья стабильное — что называется, под контролем. Если есть ухудшение, обострение заболевания, отъезд надо отложить до улучшения и стабилизации.«Стабильное — это значит, что у гипертоника давление ниже 140/90 мм рт. ст., — объясняет кардиолог. — Если у вас ишемия, был инфаркт, стоит стент в сосудах сердца, дача исключена, если появляются боли в сердце при физической нагрузке (быстрая ходьба). Опасный симптом для пациентов с сердечной недостаточностью — одышка и отеки на ногах. У тех, кто страдает от аритмии, перебои в работе сердца не должны сопровождаться головокружением, потемнением в глазах и потерей сознания».На дачу обязательно нужно взять все лекарственные препараты, рекомендованные вашим врачом. Прием препаратов нельзя пропускать! Кроме того, важно иметь с собой набор препаратов для неотложной помощи: валидол, нитроглицерин, аспирин, каптоприл. Ешьте курагу, изюм, бананы, гречку, фасоль — те продукты, которые насытят вас калием и магнием, необходимыми для нормальной работы сердца.Лучше ходить пешком час в день, чем работать в огороде. Это полезнее для сердца!«На даче следует выполнять работу в объеме, доставляющем удовольствие. Нельзя работать под солнцем в жару, стоять вниз головой. Оптимальный режим работы на огороде — 30 минут поработал, 15 минут отдыхаешь. А уж если почувствовали усталость, головную боль, одышку — отложите дачные заботы и отдохните», — объяснила Людмила Саламатина.Что делать, если стало плохо на даче«Человека, которому во время дачных работ внезапно стало плохо, надо срочно переместить в тень, сбрызнуть лицо и грудь водой, — рекомендует кардиолог. — Расстегните воротник, ослабьте ремень или галстук. Помните, что ни в коем случае нельзя принимать нитроглицерин при артериальном давлении менее 100 мм рт. ст., при выраженной головной боли, головокружении, остром нарушении зрения, речи или координации движений.Если пострадавший жалуется на боль в груди, ощущение тяжести или «камень на сердце», стоит положить ему под язык таблетку валидола и как можно быстрее вызвать скорую медицинскую помощь или отвезти человека в больницу.