Испытано на себе: что будет, если за один раз съесть 100 граммов сала

В процессе эксперимента автор не пострадал, и после — тоже. Но что думают о такой неумеренности в питании врачи?Плевать на фигуру, хочется сала. И не малюсенького кусочка, а вполне себе приличного куска. Да с черным ржаным хлебом с потрескавшейся от напряжения корочкой, колечком хрустящего лука и зубчиком чеснока. Даже сама мысль об этом разжигает аппетит.100-граммовый кусок сала с тонкой, словно ниточка, прослойкой мяса, нарезанный на стопочку ровных, подернутых «инеем» кусочков;ржаная горбушка, буквально только что из печи;молоденькая луковица, заботливо поделенная на ряд колечек;очень голодная женщина 40 лет.Едим сало: личный опытПервый кусочек без зазрения совести отправляется в рот, за ним еще один и еще. Полет нормальный, в смысле — обед. Живот не болит, совесть молчит. На всякий случай на весах проверяю — вес пока не увеличился.Еще три кусочка. Уже становится не по себе: а вдруг завтра наступит расплата и я располнею не на 100 граммов исходного сала, а на несколько килограммов — по количеству съеденных кусочков?Еще три кусочка. Желудок с благодарностью принимает неожиданно свалившееся на него счастье в виде сала. Ощупываю себя, печень вроде не раздулась, ком к горлу не подступает.Еще три кусочка — и 100 граммов сала подошло к концу. Чувствую себя хорошо. Только хочется пить. Не стала себя сдерживать, практически залпом выпила две кружки воды — так даже лучше, за короткое время употребила треть дневной нормы жидкости. И казалось бы, все хорошо..Но что думают об этом врачи? Что происходит с организмом после съеденных 100 граммов сала?Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог. Член ассоциации врачей превентивной медицины, сооснователь Академии врачей UniProfСтремлюсь научить людей болеть минимальнo, научить, как оставаться здоровыми.Что будет, если съесть много салаУпотребление большого количества сала за один раз может увеличить риск возникновения проблем со здоровьем.Передоз калорий.«Сало очень калорийно, поэтому употребление 100 граммов продукта за один раз может привести к дневному профициту калорий», — рассказала «Доктору Питеру» кандидат медицинских наук Ирина Юзуп.Проблемы с пищеварением.«Организм с трудом переварит такой большой объем жира, и это может привести к вздутию живота, болям в животе и диарее», — объясняет Ирина Юзуп.Вялость и усталость.«Это может произойти из-за замедления метаболизма, связанного с употреблением большого количества жира, — говорит врач. — Это связано с тем, что организму приходится работать усерднее, что приводит к снижению уровня энергии».Дисбаланс омега-6 в организме.«Сало богато жирными кислотами омега-6, которые необходимы для хорошего здоровья. Но при избыточном потреблении они могут привести к дисбалансу в организме», — рассказывает Ирина Юзуп.Воспаление.«Дисбаланс жирных кислот может привести к воспалению, что может увеличить риск хронических заболеваний, таких как рак, болезни сердца и артрит. Кроме того, потребление большого количества сала также может увеличить риск некоторых видов рака, таких как рак толстой кишки», — поясняет эксперт.Если сало соленое (а обычно оно таким и является) можно столкнуться с жаждой, а впоследствии — с отеками или даже циститом, если к этому человек склонен», — предупреждает Ирина Юзуп.Она отмечает, что все это справедливо, если вы будете употреблять сало в больших количествах регулярно.«Несмотря на то, что сало — высококалорийный продукт, оно достаточно полезно, чтобы вводить его в рацион в небольших количествах. До 10-15 граммов за прием — оптимальная норма для взрослого человека».Кому точно стоит отказаться от салаГипертоникам.В сале много натрия, что может повысить уровень артериального давления, поэтому людям с высоким кровяным давлением важно ограничить потребление сала.Пациентам с заболеваниями печени.«Потребление большого количества сала может привести к накоплению жира в печени, вызывая воспаление и потенциально приводя к заболеваниям, поэтому важно избегать или ограничивать потребление сала, если у вас уже есть проблемы с этой пищеварительной железой», — говорит Ирина Юзуп.