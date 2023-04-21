5 простых продуктов для хорошей крови

Медики рассказали, какие продукты помогут восстановить запасы железа - микроэлемента, который необходим организму для выработки красных кровяных телец (эритроцитов).Белок красных кровяных клеток называется гемоглобином, уточнили специалисты. Бледность, слабость, утомляемость, головная боль - вот только несколько последствий недостатка гемоглобина в организме.Среди продуктов, которые способствуют восстановлению запасов железа, на первом месте - субпродукты животного происхождения. Это печень, почки, селезенка."Свиная печень наиболее предпочтительная, как лидер по содержанию железа", - передает здоровое-питание.рф.Еще один источник железа - рыба и морепродукты. Указывается, что "в первую очередь, моллюски, помогают не только поддерживать, но и восполнять растраченное организмом железо".Стоит иметь в виду, что в растительной пище присутствует негемовое железо, которое усваивается гораздо хуже и в меньшей концентрации. Однако тем, кто ограничивает мясо и рыбу, стоит обратить внимание на такой продукт как шпинат - это абсолютный рекордсмен среди овощей по концентрации железа. В листьях - 3,6 мг железа на 100 г."Он содержит еще и аскорбиновую кислоту. В тандеме с витамином С железо лучше воспринимается организмом", - уточнили медики.Не стоит сбрасывать со счетов куриные яйца. Этот привычный продукт является отличным источником железа.Специалисты предупреждают, что еду не стоит запивать кофе или чаем: в них содержится танин, который препятствует усвоению железа.