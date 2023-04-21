Нутрициолог Строков назвал 3 противораковых продукта, которые снижают риск смерти на 30%

Ваше долголетие может быть поставлено под угрозу серьезными проблемами со здоровьем, такими как рак, но, к счастью, некоторые продукты могут обеспечить защиту, по словам эксперта.В еде есть нечто большее, чем просто ее внешний вид и вкус. Фактически, питательный профиль некоторых продуктов может быть настолько мощным, что он может предотвратить серьезные угрозы долголетию, такие как рак. Нутрициолог поделился тремя продуктами, которые могут сделать это с удовольствием.Хотя универсального подхода к долголетию не существует, здоровое питание является основой долгой и здоровой жизни.Врач-нутрициолог Игорь Строков поделился тремя продуктами, которые действительно выделяются из ряда.Какао«Сырое какао содержит полифенолы — антиоксиданты, которые помогают в восстановлении ДНК. Напиток также богат алкалоидом теобромином, который помогает уменьшить воспаление и может защитить вас от таких заболеваний, как болезни сердца, рак и диабет».Зеленый чайЕсли вы не чувствуете соблазна заменить свою ежедневную чашку чая на ее зеленую альтернативу.«Зеленый чай содержит антиоксиданты, называемые катехинами, которые уменьшают воспаление и способствуют восстановлению ДНК. Зеленый чай содержит EGCG, самый мощный тип катехина, который также улучшает ваше настроение, сжигает жир и даже улучшает здоровье глаз».Более того, по словам эксперта, даже одна чашка зеленого чая может изменить ситуацию.Зеленый кофеХотя этот вариант может показаться экзотическим, зеленые кофейные зерна — это просто необжаренные кофейные зерна.Кофейные зерна от природы зеленые, но в процессе обжарки они становятся коричневыми. Зеленые кофейные зерна богаты антиоксидантами и другими фармакологически активными соединениями, которые снижают риск развития рака и воспаления, но процесс обжарки нарушает некоторые из этих свойств.Эксперт добавил, что вы должны стремиться к трем чашкам этого напитка в день, не превышая при этом 400 мг кофеина.