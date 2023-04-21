Как понять, что насморк перешел в гайморит

Насморк имеет свойство затягиваться, если его неправильно лечить. При этом без помощи врача может быть трудно определить, когда стадия заболевания становится запущенной и превращается в гайморит.Гайморит – это воспалительный процесс, который поражает слизистую верхнечелюстных пазух. Насморк считается чуть ли не визитной карточкой простуды. Большинство людей, обнаружив первые симптомы заболевания, продолжают учиться или работать, и даже не подозревают, что воспалительный процесс набирает силу.Неправильное лечение ОРВИ, ринита могут привести к развитию этой болезни. Бактерии или вирусы проникают в гайморову пазуху через полость носа (рта, глотки) и вызывают воспалительный процесс. Болезнь отличается болью в придаточных пазухах носа, тяжестью в голове и усталостью. Нос заложен, при этом дыхание затруднено постоянно.Как понять, что насморк перешел в гайморитВ более чем 80% случаев, причиной простуды является вирусная инфекция. Насморк при ОРВИ начинается со свербения в носу, чихания, водянистых выделений, которые за один два дня густеют и приобретают зеленый цвет.При банальной простуде зеленый цвет соплей обусловлен ферментом пероксидазой, который выделяют в очаге воспаления наши защитные клетки крови – нейтрофилы и не требует лечения антибиотиками. Обычная простуда проходит приблизительно за 7 дней. Если по прошествии 5 дней, насморк усиливается, выделения приобретают более насыщенный темно-зеленый, коричневый цвет, появляется головная боль, повышение температура, надо обращаться к врачу. Так как велики риски возникновения бактериального синусита. Решение о назначении общего антибиотика в таком случае должен принимать лечащий врачОсновной опасностью гайморита заключается в его близости к мозгу. Запущенное заболевание может стать причиной фронтита и менингита, которые несут угрозу для жизни.