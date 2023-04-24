Ученые выяснили: флавоноиды снижают риск развития слабости у пожилых

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Эксперты Вагенингенского института в своем исследовании доказали, что повышенный объем потребления флавоноидов способен снизить риск развития слабости, "дряхлости" у пожилых людей.Порядка 15 процентов людей в пожилом возрасте подвержены хрупкости. Эта особенность состояния не лечится никакими медицинскими препаратами. Но если правильно скорректировать рацион питания, то проблему можно значительно ослабить.В новом исследовании специалисты проследили связь между пищевым потреблением флавоноидов и уменьшением вероятности развития хрупкости у людей пенсионного возраста.Флавоноиды — это природные тонизирующие соединения, благотворно влияющие на сердечно-сосудистую, иммунную системы, а также способствующие защите организма от инфекций. Их много в винограде, сливах и яблоках, перце и сельдерее, клубнике и чернике, в цитрусовых, а также в репчатом луке.Для анализа были использованы результаты предыдущих исследований с участием свыше пяти тысяч добровольцев в возрасте (среднем) 58 лет. Ученые добавили к другим вопросам относительно рациона пенсионеров еще и количество потребляемых продуктов с флавоноидами.Средний объем потребления этих веществ составил 309 мг в сутки. Наблюдения велись 12 лет, 224 человека за это время показали симптомы повышенной хрупкости. Но когда им предлагалась диета с повышенным содержанием флавоноидов всего на 50 мг в сутки, риск слабости снижался на 3%