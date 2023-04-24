Ученые выяснили: флавоноиды снижают риск развития слабости у пожилых
Порядка 15 процентов людей в пожилом возрасте подвержены хрупкости. Эта особенность состояния не лечится никакими медицинскими препаратами. Но если правильно скорректировать рацион питания, то проблему можно значительно ослабить.
В новом исследовании специалисты проследили связь между пищевым потреблением флавоноидов и уменьшением вероятности развития хрупкости у людей пенсионного возраста.
Флавоноиды — это природные тонизирующие соединения, благотворно влияющие на сердечно-сосудистую, иммунную системы, а также способствующие защите организма от инфекций. Их много в винограде, сливах и яблоках, перце и сельдерее, клубнике и чернике, в цитрусовых, а также в репчатом луке.
Для анализа были использованы результаты предыдущих исследований с участием свыше пяти тысяч добровольцев в возрасте (среднем) 58 лет. Ученые добавили к другим вопросам относительно рациона пенсионеров еще и количество потребляемых продуктов с флавоноидами.
Средний объем потребления этих веществ составил 309 мг в сутки. Наблюдения велись 12 лет, 224 человека за это время показали симптомы повышенной хрупкости. Но когда им предлагалась диета с повышенным содержанием флавоноидов всего на 50 мг в сутки, риск слабости снижался на 3%
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