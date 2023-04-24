Почему нужно обязательно измерять давление, чтобы жить долго

У большинства возрастных пациентов, которые по разным вопросам приходят на прием к врачу, повышено артериальное давление (АД). При этом, к огромному сожалению, практически никто не понимает, как важно контролировать его цифры.Почему это обязательно нужно делать, чтобы жить долго, объясняет врач.Как гипертония разрушает сосудыОдин кардиолог сравнил гипертонию с паровозиком, который едет из пункта А в пункт Б, где А – сегодняшний день, а Б – логический исход в виде сердечно-сосудистой катастрофы. И в наших силах контролировать, как скоро он туда доедет.Распространенные заблуждения относительно своих цифр артериального давления:«Мое рабочее давление – 150 на 100».«И у мамы, и у бабушки была гипертония! Это у нас семейное».«У меня жалоб нет, я себя чувствую нормально. Хуже самочувствие, когда давление снижается!»«Так это уже возраст! Чем старше – тем давление выше».«А мне снижать никак нельзя! При меньшем давлении у меня кровь до мозга не дойдет»....И еще сотни разнообразных оправданий.Правда в том, что нашим сосудам до всех этих объяснений дела нет. При повышении артериального давления они разрушаются независимо от того, комфортно вы себя чувствуете или нет; была у вашей мамы гипертония или нет; считаете вы себя больным или нет; старый вы или молодой.Попробуем объяснить на бытовом примере. Вот вы купили новенький шланг. Производитель указывает максимально допустимое давление воды при его использовании. Но обстоятельства складываются так, что это давление вам неудобно; при сниженном напоре увеличивается время полива; придется дополнительно настраивать водопровод... Да и вообще, вполне себе шланг и под таким давлением справляется. Однако стенки шланга не рассчитаны на такой напор! Это доказано экспериментально. И заявлено производителем не просто так. В итоге шланг ежедневно испытывает перегрузки, перерастягивается, изнашивается и в один момент просто может треснуть и потечь.Фактически человек, который не считает давление 140 на 90 и выше поводом для паники, сидит на пороховой бочке и ждет, когда она шарахнет. А шарахнет она однозначно, рано или поздно.А еще есть такие опытные садоводы, которые уже и знают, что однажды шланг треснет... но продолжают пускать по нему воду под напором. Потому что «не получилось скинуть давление с первого раза». Ну тут уже, как говорится, если пациент лечиться не хочет – медицина бессильна.Итак, теперь вы в курсе: гипертония вызывает повреждение сосудов. Почему же поврежденные сосуды – это опасно? Чем это может грозить, кроме всем понятных инфаркта и инсульта?Чем опасно повреждение сосудов?В нашем организме есть сосуды крупные и мелкие. Есть более крепкие и более нежные. И при любой избыточной нагрузке страдают в первую очередь самые нежные: сосуды почек, мозга, глаз. Также отдельно нужно выделить сердце как орган, который вынужден без остановок качать кровь под излишним давлением.Почему-то многих не так пугают потеря зрения, разрушение почек, повреждение сосудов, как риск инфаркта и инсульта... С одной стороны, это можно понять, ведь не так страшно потерять здоровье, как в один момент лишиться жизни. И именно поэтому люди, движимые страхом смерти, задумываются о лечении гипертонии.С другой стороны, здесь таится и опасность. Ведь инфаркты и инсульты, как полагают слишком многие, бывают только в старшем возрасте. Поэтому молодые пациенты, обнаружив повышение давления, лечиться не бегут. Они не ассоциируют свой возраст с сосудистыми катастрофами. И при этом не задумываются, что ежедневно убивают свои почки, зрение, повреждают мозг и портят сосуды. А ведь «вернуть к заводским настройкам» все это не получится.Хочу обратить внимание молодых пациентов на то, что постоянное повышение давления на сосуды мозга приводит к ухудшению памяти, бессоннице, депрессии, головной боли, раздражительности, хронической ишемии.Также гипертония влияет на потенцию. Врачи об этом мало говорят, ведь по сравнению с риском умереть от инфаркта значимость половой дисфункции не так велика. Однако стоит упомянуть, что измененная внутренняя сосудистая стенка плохо вырабатывает оксид азота. А именно он – главный участник кровенаполнения полового члена.Также гипертония влияет на потенцию. Врачи об этом мало говорят, ведь по сравнению с риском умереть от инфаркта значимость половой дисфункции не так велика.Что такое атеросклероз на самом деле?Еще одна болезнь, неминуемо преследующая гипертоника, – атеросклероз. В представлении обывателя это некие жировые капли, оседающие в сосудах. На таком примитивном сравнении паразитируют всевозможные шарлатаны и производители добавок, обещающие очистить сосуды от бляшек. Знайте: сам по себе холестерин к стенкам сосудов не прилипает! Это миф!И чтобы пациенты не обманывались, в данном случае стоит заменить термин «бляшки» на «язвы».При повышении давления сосуд повреждается. И именно место повреждения становится фундаментом для образования такой холестериновой язвы. Если это уже произошло, «отчистить» сосуды от атеросклероза невозможно никакими добавками. Это важно понимать! Только превентивные меры помогут сосудам оставаться здоровыми.Повреждение сосудов является причиной развития атеросклероза. О том, как он приводит к сердечно-сосудистым катастрофам, я расскажу в отдельной главе. А пока поговорим о превратностях жизни гипертоника.Почему гипертоники рано умирают?Наверное, ни для кого не секрет, что наиболее распространенная причина смерти – это болезни сердечно-сосудистой системы. А в причинах инфарктов и инсультов (наряду с курением, повышенным холестерином, лишним весом, малоподвижным об-разом жизни) лидирует гипертоническая болезнь.Почему же гипертоники рано умирают? Казалось бы, так много эффективных препаратов для снижения давления, так много информации... Но в настоящее время крайне мало пациентов с гипертонией получают адекватное лечение.Причин тому несколько.Первая – гипертония часто протекает бессимптомно. Пациенты либо не знают, что страдают гипертонической болезнью (потому что не было случая проверить свое давление), либо знают, но не видят в этом опасности (потому что чувствуют себя прекрасно).Вторая – отсутствие знаний по патофизиологии гипертонии. Про-ще говоря, пациент не осознает последствий такой нагрузки на сосуды.Третья причина – нежелание пить таблетки. В первую очередь оно обусловлено мифами вокруг фармакотерапии. Многие пациенты боятся пить таблетки потому, что нашли где-то информацию, будто они «сажают» печень; потому что послушали соседку / знакомых / всяких шарлатанов, которые «топят» против лекарств / за альтернативные методы оздоровления.Четвертая причина – непонимание того факта, что подобрать терапию с первого раза практически никогда не удается. Пациентам важно объяснять, что придется несколько раз посетить врача, чтобы подобрать подходящие таблетки, которые будут стабильно держать давление в здоровых пределах и без побочных эффектов. Препаратов «от давления» огромное множество, и задача врача – выбрать лучшую индивидуальную дозировку и лучшую комбинацию. Однако ряд пациентов, не увидев эффекта с первого-второго раза, готовы махнуть на лечение рукой: «Таблетки ваши, доктор, не помогают». Также многим пациентам кажется ненормальным, что такие лекарства необходимо принимать всю жизнь, каждый день и часто не по одной таблетке. Почему-то сидеть на таблетках кажется им страшнее, чем уйти из жизни раньше срока.Какое давление нормальное?Нормальным артериальным давлением с точки зрения здоровья сосудов считаются цифры до 140 на 90. Почему мы подчеркиваем «здоровье сосудов»? Потому что с точки зрения хорошего самочувствия эти цифры могут сильно варьироваться. Для одного человека 130 – уже плохое самочувствие, больная голова и другие неприятности. Для другого 180 – «моя норма». Кто из двоих нуждается в помощи? Отвечаем: оба.В первом случае, несмотря на цифры в пределах нормы, нужно скорректировать состояние пациента, и такая возможность есть. Во втором случае лечение необходимо вне зависимости от того, насколько прекрасно пациент себя чувствует. Потому что в первую очередь нас интересует здоровье сосудов, которые однозначно страдают при цифрах 140 на 90 и выше.Также очень важно понимать, что те, кто уже привык к своему постоянно повышенному давлению, при снижении его таблетками чувствуют себя хуже и потому часто отказываются от лечения. Дело в том, что организм «считает» более опасным состоянием снижение давления, а не его повышение. Поэтому при снижении давления мы однозначно себя чувствуем плохо. Это может про-являться головной болью, слабостью, сонливостью, тошнотой и даже рвотой. Поэтому, назначая терапию, врачи начинают подбор препаратов с минимальных доз, чтобы не слишком снизить давление. Если цифры артериального давления снизились до адекватных, а человеку плохо – рекомендовано дать организму возможность привыкнуть к «новому» давлению и не отказываться от лекарств сразу. Через несколько дней организм адаптируется к нормальному давлению, и самочувствие наладится