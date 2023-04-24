Зоолог назвала главное действие при укусе змеи

Главное действие при укусе змеи назвала радиостанции «Говорит Москва» сотрудник кафедры зоологии Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева Александра Василевская. Она призвала в таких случаях срочно обращаться в больницу.«Не каждый укус даже несет в себе яд, есть сухие укусы. Но все-таки лучше, конечно, прямо в ближайшую больницу прямо скорей, скорей, скорей», — отметила эксперт.По словам Василевской, в столице гадюки обитают в основном в окраинных лесах, таких, как «Лосиный остров» или «Битцевский лес». Она посоветовала на прогулку надевать сапоги и смотреть под ноги.Зоолог также отметила, что гадюки редко кусают людей.«Она (змея), скорее всего, сама уползет. А если она сама не уползет, она начнет шипеть, вообще как-то давать знать, что не надо сюда ходить. В общем, только в самом крайнем случае, только тогда она может тяпнуть», — пояснила Василевская.