Зоолог назвала главное действие при укусе змеи
«Не каждый укус даже несет в себе яд, есть сухие укусы. Но все-таки лучше, конечно, прямо в ближайшую больницу прямо скорей, скорей, скорей», — отметила эксперт.
По словам Василевской, в столице гадюки обитают в основном в окраинных лесах, таких, как «Лосиный остров» или «Битцевский лес». Она посоветовала на прогулку надевать сапоги и смотреть под ноги.
Зоолог также отметила, что гадюки редко кусают людей.
«Она (змея), скорее всего, сама уползет. А если она сама не уползет, она начнет шипеть, вообще как-то давать знать, что не надо сюда ходить. В общем, только в самом крайнем случае, только тогда она может тяпнуть», — пояснила Василевская.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий