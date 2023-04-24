Академик Иллариошкин назвал ночной симптом, который предупредит о болезни Паркинсона за 15 лет

Болезнь Паркинсона — одно из самых распространенных нейродегенеративных заболеваний, но до сих пор неизлечимых. Однако, если вовремя заметить предвестники болезни, можно на годы сохранить такому человеку качество жизни.Отличительным признаком болезни Паркинсона считается дрожание рук, но только когда человек находится в расслабленном состоянии, — это так называемый тремор покоя. Кроме того, специалисты в списке характерных симптомов называют:медлительность движений;скованность мышц;невнятную и монотонную речь;«застывшее» лицо, практически без мимики.По словам академика РАН, директора Института мозга Научного центра неврологии Сергея Иллариошкина, даже минимальные проявления болезни возникают, когда уже погибло 70% клеток среднего мозга. А предвестники болезни, которые на самом деле появляются за 10-20 лет до первых двигательных нарушений, бывают настолько неспецифичны, что многие обычно на них не обращают большого внимания и тем более не связывают с наступающей деменцией.Этот ранний симптом проявляется ночьюКак рассказал Сергей Иллариошкин в интервью «АиФ», достоверным признаком того, что у здорового человека через 15-20 лет разовьется болезнь Паркинсона, служит беспокойный сон — когда человек активно участвует в сюжете сновидения.Врач-невролог, директор Института мозга Научного центра неврологии, президент Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движения, академик РАН, доктор медицинских наук«Спящий человек может активно двигать руками и ногами. Например, может во сне отбиваться от врагов, разбрасывать вещи, крутить ногами педали велосипеда и так далее», — рассказал академик РАН.Также, по словам Сергея Иллариошкина, на ранней стадии болезни людей часто беспокоят:тревога;депрессия;апатия;запоры;боли в мышцах;снижение обоняния.«Человек может чувствовать, что с ним что-то происходит, но зачастую не знает, к какому специалисту ему обратиться. Хотя опытный врач может сразу предположить истинную причину таких нарушений», — добавляет Сергей Иллариошкин.Как отметил эксперт, если вовремя заподозрить болезнь и начать лечение, можно не только сгладить симптомы, но и на годы сохранить качество жизни пациента.