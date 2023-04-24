Академик Иллариошкин назвал ночной симптом, который предупредит о болезни Паркинсона за 15 лет
Отличительным признаком болезни Паркинсона считается дрожание рук, но только когда человек находится в расслабленном состоянии, — это так называемый тремор покоя. Кроме того, специалисты в списке характерных симптомов называют:
медлительность движений;
скованность мышц;
невнятную и монотонную речь;
«застывшее» лицо, практически без мимики.
По словам академика РАН, директора Института мозга Научного центра неврологии Сергея Иллариошкина, даже минимальные проявления болезни возникают, когда уже погибло 70% клеток среднего мозга. А предвестники болезни, которые на самом деле появляются за 10-20 лет до первых двигательных нарушений, бывают настолько неспецифичны, что многие обычно на них не обращают большого внимания и тем более не связывают с наступающей деменцией.
Этот ранний симптом проявляется ночью
Как рассказал Сергей Иллариошкин в интервью «АиФ», достоверным признаком того, что у здорового человека через 15-20 лет разовьется болезнь Паркинсона, служит беспокойный сон — когда человек активно участвует в сюжете сновидения.
Врач-невролог, директор Института мозга Научного центра неврологии, президент Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движения, академик РАН, доктор медицинских наук
«Спящий человек может активно двигать руками и ногами. Например, может во сне отбиваться от врагов, разбрасывать вещи, крутить ногами педали велосипеда и так далее», — рассказал академик РАН.
Также, по словам Сергея Иллариошкина, на ранней стадии болезни людей часто беспокоят:
тревога;
депрессия;
апатия;
запоры;
боли в мышцах;
снижение обоняния.
«Человек может чувствовать, что с ним что-то происходит, но зачастую не знает, к какому специалисту ему обратиться. Хотя опытный врач может сразу предположить истинную причину таких нарушений», — добавляет Сергей Иллариошкин.
Как отметил эксперт, если вовремя заподозрить болезнь и начать лечение, можно не только сгладить симптомы, но и на годы сохранить качество жизни пациента.
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