Физиологи обнаружили, что количество углеводов в пище может влиять на сон

Ученые из Университета Западной Вирджинии выяснили, что количество углеводов в пище может влиять на время отхода ко сну. Исследователи представят свою работу на Американском саммите по физиологии.В ходе исследования ученые оценили режим сна и питания 23 профессиональных футболисток. Спортсменки носили умное кольцо, которое отслеживало их сон в течение 31 ночи подряд в течение соревновательного сезона. В течение последних трех дней исследования женщины также записывали свой рацион питания.Исследование показало, что участницы, которые потребляли больше углеводов и витаминов B12 и C, как правило, раньше ложились спать и раньше просыпались, чем те, кто потреблял меньше этих питательных веществ. По словам исследователей, эти питательные вещества могут увеличить синтез жизненно важных гормонов, регулирующих сон, включая серотонин и мелатонин.Анализ не обнаружил связи между потреблением питательных веществ и продолжительностью сна. Также ученые выяснили, что хотя спортсменки получали рекомендуемое количество витаминов, примерно у половины из них все равно наблюдался дефицит витаминов А и К.Исследователи предупредили, что их результаты не следует интерпретировать как причину и следствие. Результаты лишь показывают, как различные аспекты здоровья могут способствовать производительности спортсменов и их восстановлению.