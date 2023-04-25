Отказ от алкоголя, контроль веса и потребление антиоксидантов спасают печень

Соблюдение этих трех правил может обеспечить печени максимальную защиту от токсинов.От состояния печени зависят важные функции организма: например, очищение крови от токсинов, регуляция содержания в ней сахара и холестерина. Специалисты предупреждают, что с возрастом печень может ослабевать, и после 45 лет риск заиметь проблемы с ней возрастает особенно серьезно.По мнению врачей-гастроэнтерологов, существуют достаточно простые способы, позволяющие спасти печень от разрушительного действия токсинов с возрастом, поддержать ее здоровье после 45 лет.Отказ от алкоголя. Следует как можно чаще отказываться от спиртного, поскольку его чрезмерное количество является одной из частых причин повреждения и патологий печени, включая подверженность органа жировому накоплению и циррозу.Потребление растительных антиоксидантов. Включение в рацион орехов, ягод, фруктов, овощей дает возможность организму получать больше антиоксидантов. Эти вещества борются с окисление клеток, способствуют защите печени от свободных радикалов.Контроль веса. С возрастом важно не допускать появления лишнего веса, особенно его значительных излишков. Имеющееся у человека ожирение как правило означает, что его печень тоже подвергается жироотложению. Данный процесс очень опасен в перспективе, так как связан с подверженностью печени воспалению и рубцеванию, сообщил портал Primamedia:«Разгрузочные диеты и уменьшение употребления жиров и калорий могут помочь снизить риск различных заболеваний этого органа», - проинформировали специалисты.