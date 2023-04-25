Nature: бекон и другое обработанное мясо усиливают риск развития диабета II типа

Избыточное потребление обработанного мяса не только пагубно сказывается на фигуре, но и увеличивает риск развития диабета. Такую закономерность выявили американские ученые из Университета Тафтса.Чтобы прийти к определенным выводам, специалисты Университета Тафтса проанализировали обширные данные о режиме питания взрослых. Исследование включило сведения, собранные в 184 странах мира за 30 лет.Было обнаружено, что 14 миллионов новых случаев развития диабета II типа, только за 2018 год, четко коррелировались с нарушениями диеты.В первую очередь, в группе риска оказались те участники исследования, у которых в рационе преобладали обработанный рис и пшеница, а также мясные «деликатесы». Как пример неграмотного завтрака ученые назвали блюда с беконом.Но не только обработанное мясо стоит употреблять осторожно, по минимуму. Также, подчеркнули эксперты, даже вполне «невинное» свежее красное мясо становится одним из провокаторов диабета второго типа.Сладкие напитки и фруктовые соки, которые часто называют главными виновниками этого недуга, оказались чуть менее «агрессивными», как показало это конкретное исследование.Способствует нарушению правильного усвоения глюкозы еще и дефицит в питании некрахмалистых овощей, орехов и семян.