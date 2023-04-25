Какие продукты лучше исключить из рациона, если вы склонны к депрессии

При депрессии исключите эти продукты: они могут усилить симптомы заболевания.Вам может быть трудно заставить себя есть или, наоборот, хочется сладкого и появляется тяга к определенной еде. Но чаще всего, это именно те продукты, которых следует избегать, чтобы не ухудшить ситуацию и не навредить своему организму.Кофе и кофеинУченые до сих пор не пришли к единому мнению о влиянии кофеина на организм. У кофе есть масса полезных качеств, и существует мнение, что в некоторых случаях он может облегчить симптомы депрессии. Но, с другой стороны, продукты с высоким содержанием кофеина повышают тревожность и беспокойство. Вам следует хотя бы на время отказаться от кофе и крепкого чая. Особенно, если после чашечки кофе (чая) вы испытываете такие неприятные симптомы, как тревога, беспокойство, головные боли, учащенный пульс и повышенное кровяное давление. Если ваш организм реагирует на кофеин подобным образом, и реакция повторяется изо дня в день, его однозначно следует исключить.АлкогольСогласно исследованиям потребление алкоголя и депрессия тесно связаны между собой. Алкоголь нарушает работу центральной нервной системы, являясь одним из самых сильных транквилизаторов. Он оказывает успокаивающее действие и действительно помогает справиться со стрессовыми состояниями, действуя мгновенно и безотказно. Но у алкоголя есть две фазы. После активного периода, когда вам весело, легко, спокойно и кажется, что все не так уж и плохо, начинается фаза угнетения, и на следующий день психологическое состояние только ухудшается. Депрессия и алкоголь не только не совместимы, но и опасны.Заменители сахараИскусственные подсластители также повышают риск развития депрессии. И здесь важно учитывать тот факт, что они могут содержаться не только в заменителях сахара, но и во многих других продуктах питания. Поэтому важно изучать информацию на этикетке и внимательно смотреть, не присутствует ли в составе аспартам или сахарин.СахарВред оказывают не только искусственные подсластители, но и обычный сахар. Многочисленные исследования доказывают, что существует связь между избыточным потреблением сахара и плохим настроением. Это не происходит мгновенно, но диета с высоким содержанием сладкого постепенно приводит к нарушению психологического здоровья. Если вы знаете, что склонны к депрессивным состояниям, сахар лучше сократить до минимума.Тыквенные семечкиСемечки ни в чем не виноваты, наоборот полезны, если вы сушите их в домашних условиях. Но в пищевой промышленности семечки обрабатывают броматом калия, который препятствует поглощению йода щитовидной железой. А здоровье щитовидной железы оказывает решающее воздействие на настроение.ТрансжирыЭто искусственно синтезированные масла (маргарин, заправки и соусы), которые содержатся в продуктах фаст-фуда, гамбургерах, чипсах и кондитерских изделиях. Они также способствуют развитию депрессии, постепенно действуя на состояние организма.Так в Испании проводились исследования с участием 12000 студентов. За 6 лет наблюдений ученые пришли к выводам, что любители фаст-фуда намного чаще страдают депрессией. Также было доказано, что у поклонников фаст-фуда усложняется обмен веществ, что способствует ухудшению общего самочувствия.Переработанное мясоСосиски, колбасы и мясные полуфабрикаты — не самая полезная пища по многим причинам, и особенно если вы находитесь в депрессивном состоянии. Поэтому избавляйтесь от привычки быстро перекусить перед телевизором парочкой бутербродов с колбаской.Продукты с высоким гликемическим индексомК ним относятся такие популярные гарниры, как рис и картофель. Их также не рекомендуют есть людям, склонным к депрессии. Замените их на овощи, темный рис или бобовые.Конечно, вышеперечисленные продукты не стоит исключать из рациона навсегда. Но чтобы помочь своему организму преодолеть тяжелый период, нужно обязательно скорректировать питание и сократить количество депрессивных продуктов, которые вам в этот момент только вредят.