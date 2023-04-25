Почему во рту появляются язвы и как их лечить

В некоторых случаях придётся обратиться к врачу.Язвы — это ранки круглой или овальной формы с белым или жёлтым центром и красной каймой. Во рту они бывают на языке, дёснах, мягком нёбе или щеках. Ранки не заразны.Какие бывают язвыВрачи выделяют несколько типов. Самые распространённые — маленькие овальные с красным краем. Они затягиваются за 1–2 недели и не оставляют рубцов.Иногда появляются большие язвы. Более глубокие, круглые, имеющие чёткие границы. Такие ранки сильно болят, проходят в течение шести недель. После могут оставаться шрамы.Очень редко в пожилом возрасте встречаются герпетиформные язвы. Они образуют небольшие кластеры из множества одинаковых мелких ранок, размером с булавочную головку. Эти язвы могут сливаться между собой. Тем не менее за 1–2 недели они заживают без следа.Почему появляются язвы во ртуТочные причины неизвестны. Но врачи считают, что провоцируют язвы различные факторы, в том числе болезни. Вот самые вероятные триггеры:Травмы слизистой оболочки. Например, при чистке зубов, стоматологических процедурах, занятиях спортом или во время еды.Определённые продукты питания. Раздражать слизистую оболочку рта могут шоколад, кофе, клубника, яйца, орехи, кислая и острая еда.Дефицит витамина B12, фолиевой кислоты или железа.Аллергическая реакция на определённые бактерии во рту.Бактерия Helicobacter pylori, которая вызывает хроническое воспаление и язву.Гормональные изменения у женщин во время менструального цикла.Эмоциональный стресс.Патологии кишечника. Например, целиакия, болезнь Крона или язвенный колит.Болезнь Бехчета. Это редкая патология, сопровождающаяся воспалением во всём теле.Аутоиммунные заболевания, при которых организм атакует здоровые ткани.ВИЧ или СПИД. Они подавляют работу иммунной системы.Когда точно нужно к врачуБольшинство язв проходят сами по себе за 1–2 недели. Обратитесь к специалисту, если у вас острые края зубов или вы носите стоматологические приспособления, которые ранят слизистую оболочку. Также помощь стоматолога или терапевта нужна в следующих случаях:Язвы необычно крупного размера.Новые ранки появляются раньше, чем зажили предыдущие.Язвы не исчезают больше двух недель.Поражение доходит до каймы губ.Сильная боль, от которой не помогают лекарства.Тяжело пить или есть.Поднимается температура тела.Из ранок идёт кровь.Как лечат язвы во ртуЧтобы ускорить процесс заживления, врачи советуют пить через трубочку, не есть твёрдую пищу, использовать зубную щётку с мягкой щетиной и сбалансированно питаться. Также не рекомендуется употреблять кислые или горячие напитки, острую или солёную еду. Ещё стоит отказаться от жевательной резинки и поменять зубную пасту.Если язвы не заживают в течение 1–2 недель, нужно обратиться к врачу. Он назначит лечение.Полоскание ртаСпециалист выпишет раствор, который уменьшит боль и воспаление. В некоторых случаях рот полощут лекарством с анестетиком.Пищевые добавкиЕсли врач посчитает, что ранки появляются из?за дефицита витаминов или определённых микроэлементов, то назначит добавки В6 и В12, фолиевой кислоты или цинка.ЛекарстваДля уменьшения боли и ускорения заживления могут применять безрецептурные гели, пасты, мази или растворы. В некоторых случаях лечат первопричину язв во рту. Например, выводят из организма Helicobacter pylori или применяют гормоны, чтобы повлиять на иммунную систему.ПрижиганиеДля избавления от язвы её можно прижечь. Это делают при помощи специальных инструментов или химических веществ. Но и они не всегда эффективны, хотя и сокращают заживление ранки.Как предотвратить появление язв во ртуДля профилактики нужно выполнять простые советы:Сбалансированно питайтесь. Чтобы избежать дефицита полезных веществ, ешьте больше фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов. Постарайтесь уменьшить количество солёной, острой и кислой пищи в своём рационе. Такая еда раздражает слизистую оболочку рта.Соблюдайте правила гигиены. Для этого после еды чистите зубы щёткой со щетиной средней жёсткости и используйте зубную нить.Используйте пасты и ополаскиватели без лаурилсульфата натрия, антисептиков, антибактериальных компонентов.Берегите свой рот. Если вы носите брекеты или другие стоматологические устройства, убедитесь, что они не ранят слизистую оболочку. А если ранят — немедленно обратитесь к лечащему врачу.Контролируйте стресс. Язвы могут появляться после сильных переживаний, поэтому надо научиться успокаиваться и не тревожиться по пустякам. И возможно, заняться медитацией или дыхательными практиками.