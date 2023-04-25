Россиянам перечислили шесть признаков необходимости уменьшить грудь

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Пластический хирург Айна Таштамирова перечислила россиянам шесть признаков, из-за которых необходимо уменьшить грудь.По словам специалистки, чересчур пышный бюст становится источником физических и психологических проблем. Операция по уменьшению груди, в свою очередь, может избавить женщину от болей в спине и плечах, утверждает доктор. В первую очередь собеседница издания рассказала, что из-за большого размера молочных желез могут появиться кожные заболевания. В связи с этим, по мнению эксперта, стоит задуматься о коррекции объема груди.Помимо этого, Таштамирова назвала непропорциональные размеры и асимметрию бюста причинами необходимости хирургического вмешательства. «Если размер молочных желез отличается значительно и определяется визуально, помочь может только пластическая операция», — пояснила доктор.Некрасивая форма груди и хронические боли из-за дополнительной нагрузки на позвоночник также могут повлиять на решение о проведении упомянутой процедуры. В заключение медик добавила, что большую роль в жизни обладательниц пышной груди играет психологический дискомфорт.Ранее хирург Олег Ведров перечислил распространенные причины для пластики груди у мужчин. По словам специалиста, в первую очередь коррекцию груди приходится делать мужчинам с синдромом Поланда, который характеризуется частичным или полным отсутствием большой грудной мышцы.