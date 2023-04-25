Нутрициолог Строков назвал продукты, которые снижают риск инсульта на 59%

По словам врача, некоторые продукты, от цельнозерновых до орехов, могут быть особенно эффективными в предотвращении инсульта.Инсульт является серьезным и опасным для жизни заболеванием. Хотя ваш возраст является значительным фактором риска, ваш образ жизни также может представлять угрозу. С другой стороны, разумные диетические решения могут помочь снизить риск неотложной медицинской помощи. Врач поделился типом продуктов, которые могут сделать это с удовольствием.Около 90 процентов инсультов происходят из-за атеросклероза. Атеросклероз описывает накопление жировых бляшек в ваших артериях, которые в конечном итоге могут вызвать закупорку и лишить ваш мозг кровоснабжения, вызывая инсульт.«Мы много знаем о предотвращении ишемического инсульта, потому что те же самые факторы риска являются причиной сердечных приступов. Наш выбор диеты может помочь снизить эти факторы риска, а именно высокий уровень холестерина, высокое кровяное давление, диабет 2 типа и избыточный вес или ожирение», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков .Вместо того, чтобы сосредотачиваться на отдельных продуктах, эксперт рекомендовал включить в свой рацион различные растительные продукты.Высокое потребление таких продуктов, как фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, бобы, орехи и семена, может создать мощную комбинацию, способную предотвратить различные проблемы со здоровьем.Это связано с тем, что в растительной диете мало насыщенных жиров и много клетчатки, витаминов, минералов и противовоспалительных соединений, которые помогают поддерживать уровень холестерина, артериального давления и глюкозы на здоровом уровне. В этом типе диеты также мало обработанных пищевых продуктов, которые ранее были связаны с различными сердечно-сосудистыми проблемами.