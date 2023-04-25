Кардиолог Васильев назвал тип напитков, от которых нужно отказаться во время магнитной бури
Противостоять космическому явлению люди еще научились,поэтому важно ограничить другие стрессовые факторы. Речь идет об отказе от алкоголя, отметил специалист.
Также следует избегать перепадов температуры, переохлажденияили перегрева. Необходимо отказаться от чрезмерных физических нагрузок и работы на даче. Важные дела и совещания лучше перенести на другой день. Снизить накал стресса помогут теплая ванна и ранний отход ко сну.
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