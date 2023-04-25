Терапевт Хрипкова рассказала, какие физические нагрузки разрешены при гипертонии
Согласно словам Хрипковой, езда на велосипеде, подъемы по лестнице, работа в саду, бег трусцой, плавание и пешие прогулки являются лучшими вариантами спортивных нагрузок. Чтобы поддерживать здоровье, рекомендуется уделять физическим нагрузкам умеренной аэробной активности в течение 150 минут в неделю или активной аэробной активности в течение 75 минут.
В дополнение к кардиотренировкам, силовые упражнения также могут снизить уровень повышенного артериального давления, подчеркнула эксперт. По ее словам, важно подобрать правильную физическую активность совместно с лечащим врачом или тренером и опробовать различные варианты, чтобы найти наиболее подходящую.
Однако, Хрипкова предупреждает, что гипертоникам необходимо избегать упражнений высокой интенсивности. Среди них она выделила жимы из положения лежа и становая тяга, кросс-фит и силовая аштанга-йога, которые могут привести к резкому повышению давления.
Хрипкова рекомендует заниматься физической активностью регулярно, от двух до пяти раз в неделю, в зависимости от интенсивности нагрузки. Она также подчеркивает важность контроля артериального давления до и после тренировки, следить за питанием и соблюдать водно-солевой баланс.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил valyuha в категорию Кардиология
Добавить комментарий