Какая аллергия может кончиться астмой

Бронхиальной астмой может закончиться аллергия на плесень. Об этом во вторник, 25 апреля, рассказала врач аллерголог-иммунолог Анастасия Шугаева.— Аллергия на плесень очень коварна и быстро переходит в бронхиальную астму, поэтому при подозрении на аллергию к плесневым грибам необходимо как можно быстрее обратиться к врачу-аллергологу, — сказала она.Врач отметила, что о такой аллергии может свидетельствовать насморк и кашель. Также иногда может проявиться крапивница, слезоточивость и зуд на слизистых. Чаще всего аллергия проявляется при попадании спор плесени через дыхательные пути, но иногда реакция проявляется и на пищевые продукты, на которые попала плесень.