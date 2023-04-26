Доказано: дедлайны вовсе не влияют на уровень стресса
Учёные из Хьюстонского университета, Техасского университета A&M и Миланского политехнического института решили узнать, вызывают ли дедлайны у людей больше стресса. Результаты этого исследования были опубликованы в Proceedings of the ACM Human Factors in Computing.
В ходе исследования эксперты наблюдали за 10 учёными, которые работали в университете в течение двух дней до крайнего срока и ещё в течение двух дней уже без дедлайна.
Команда исследователей по итогам эксперимента обнаружила, что учёные действительно испытывали больше стресса во время работы. И это говорит о сложности подобного вида деятельности. Однако уровень симпатической активации (то есть того, насколько человек напряжён) оставался примерно одинаковым как с дедлайнами, так и без них.
Единственными факторами, которые усугубляли стресс, были активное чтение/письмо и активное использование смартфона.
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