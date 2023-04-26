Врач Захарова: вы должны мыть пупок намного чаще - правила гигиены

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Мы регулярно чистим уши, ногти и другие части тела. А как насчет пупка и как часто его нужно чистить? Уточняем.Большинство людей сжимаются, когда они думают о мытье своего пупка. Но почему мы на самом деле избегаем этой области нашего тела, когда это возможно?Как правильно мыть пупок"Недостаточно просто надеяться, что гель для душа и пролитая на него вода должным образом очистят пупок", - говорит семейный врач Татьяна Захарова .Пупок посередине тела представляет собой впадину, в которой скапливаются бактерии и пыль, которую необходимо срочно вымыть. Если центр тела украшен пирсингом, необходимо соблюдать двойную гигиену, иначе могут появиться неприятные запахи и инфекции.Что важно при чистке пупкаПрежде всего, следует тщательно очищать пупок, так как кожа в этой области очень чувствительна и в конечном итоге даже остается шрам. Если она выпирает наружу, ее можно натереть гелем для душа и смыть, как и все остальное тело, во время душа. Даже загнутый внутрь пупок терпит мыло и воду."Пупок следует раз в неделю очищать от любых отложений с помощью мыльной воды и косметической салфетки или ватного тампона".Кроме того, вытирание насухо после душа и уборки является обязательным, чтобы не способствовать росту бактерий.