Как улучшить тонус сосудов?

ВСД – болезнь невидимка, что виновно в ее появление точно неизвестно, но, как правило, это целый комплекс факторов и один из них это плохой тонус сосудов.Головная боль, головокружение или шатание, чувство сдавливание в висках, отдающее то в шею, то в щеку, боль в глазах, постоянный упадок сил и желание плакать, беспричинные приступы страха, хаотичное биение сердца, боли в области сердца и т.д. – этот список можно продолжать и если это кому-то знакомо, то диагноз – ВСД- вегето-сосудистая дистония стоит в вашей медицинской карточке.Вы молоды настолько, насколько молоды и эластичны ваши сосуды.Чтобы улучшить тонус сосудов необходимо ежедневно выполнять комплекс мероприятий, направленных на улучшение тонуса.1. Спорт, спорт и еще раз спортПостоянные физические нагрузки.Во-первых во время тренировок улучшается кровообращение, насыщается кровь кислородом и улучшает тонус сосудов.Во-вторых спортивные нагрузки укрепят вашу сердечную мышцу.В-третьих – хорошее физическое состояние улучшает эмоциональную сферу. При занятиях спортом не переутомляйтесь.2. Вода, вода и еще раз водаСосуды любят воду. Постоянное употребление здоровой питьевой сырой воды в количестве 2-3 литра в сутки. Результат почувствуете через 1-2 месяца. ВСД сдается перед водными процедурами.Контрастные душ или ванны – делают ваши сосуды эластичнее. Чередовать горячую воду (2 мин, 45-55°С) и холодную (1 мин, 10-15°С), от 3 до 6 раз, заканчивая холодной 10 дней подряд хорошо тонизирует венозные и лимфатические стенки сосудов.При переходе из горячего состояния в холодное из сосудов выдавливается кровь. Кроме того такая закалка повышает устойчивость организма к резким сменам погодных условий.Большому кораблю – большое плаванье. Во время плаванья клетки внутренних органов и мозга насыщаются кислородом, снижается частота сердечных сокращений и тонизируются сосуды.3. Спокойствие, только спокойствиеЧастые стрессы делают сосуды хрупкими и ломкими. Делаем все, чтобы укрепить свой нервно-эмоциональный фон. Ищем музыку для медитаций, учимся релаксировать, ходим на йогу, пьем успокоительные препараты и спим 8-10 часов в сутки.4. Дышите глубжеВыезжайте на природу, где воздух почище и дышите. Займитесь бодифлексом. Отказаться раз и навсегда от курения никотин спазмирует сосуды.5. Питаться сырыми овощами и фруктамиДобавлять в пищу отруби, которые понизят в крови холестерин, опасный для сосудов. Не пить много крепкого чая и кофе – они оседают на стенках сосудов. Принимать аскорутин по 3-4 недели два раза в год. Витамин С укрепляет сосуды.Обязательно есть продукты, содержащие фосфор и серы: орехи, бобы, сою, цветную капусту, сельдерей. Сера содержится в капусте, моркови, огурцах, чесноке, инжире, луке, картофеле.