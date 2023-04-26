Страшнее, чем сама болезнь: 8 безумных и жестоких методов лечения из прошлого

Сегодняшние медицинские процедуры не всегда приятны, но по сравнению с тем, что было в древности при лечении заболеваний, это все вполне терпимо. Раньше методы врачей могли убить быстрее, чем сама болезнь.Нам кажется, что процедуры, которые нам назначают при лечении, крайне неприятны и болезненны. Внутримышечные или внутривенные инъекции, эндоскопические процедуры, забор крови для анализов, прием горьких лекарств — это мало кому нравится.Но по сравнению с теми процедурами, что практиковали древние врачеватели и знахари при лечении хворей и недугов, современные медицинские методики вполне себе терпимы.Кандидат медицинских наук рассказала «Доктору Питеру», какие болезни в древние времена было легче терпеть, чем избавиться от них.Древняя медицина — суровая и беспощаднаяВ древние времена к болезням и их лечению относились философски, считая, что в отношении жизни и смерти «на все воля Божия». Попытки врачевания различных патологий предпринимались, но не всегда они были эффективными, безопасными и гуманными. В древности причиной болезней считали злых духов, которых изгоняли варварскими способами, порой с угрозой для жизни самого хворавшего.Для устранения каких-либо симптомов применяли лекарства, которые были опаснее, чем сам недуг. В некоторых ситуациях больных, например проказой, вообще изгоняли из дома, отправляя на пожизненное скитание или проживание в изолированных учреждениях.От тревоги — шерсть медведяВ XII веке тревожность лечили не травяными чаями и не на кушетке у психолога. У немецкой монахини и целительницы Хильдегарды Бингенской был другой способ «поправить нервы». По ее рецепту нужно было взять клок шерсти с головы медведя, приложить его к груди тревожного пациента и держать до тех пор, пока шерсть не нагреется. «Сразу же человек почувствует себя мирно и спокойно», — описывает действие «лекарства» монахиня в своем труде Physica.От глухоты — ухо льваПримерно так же Хильдегарда Бингенская предлагала лечить тугоухость. Слабый на слух человек должен был приложить свое ухо к уху льва и держать, пока голова не начнет гореть, после этого слух должен был вернуться.От желтухи — летучие мышиСегодня летучие мыши считаются естественным контейнером для вирусов. Сами животные обладают завидным иммунитетом, но прекрасно переносят патогены. Сложно поверить, что с их помощью в Средние века лечили желтуху, то есть острый гепатит.В трактате Physica есть такой рецепт: летучую мышь лишить чувств ударом по голове, привязать ее тельце к ноге пациента, обернуть ногу крыльями и подождать, пока мышь не умрет.От глазных болезней — мед, мозг и зайцыУринотерапия — цветочки по сравнению с тем, как предлагали лечить глазные инфекции в 1069 году до нашей эры в Древнем Египте. Для приготовления особой мази нужно было всего два ингредиента: мед и человеческий мозг. Одну часть мозга нужно было смешать с медом — этим следовало с вечера намазать больной глаз. А вторую часть сначала высушить, просеять, а затем утром посыпать этим порошком глаза.В XVI веке для лечения глазных недугов нужен был заяц. Желчный пузырь животного смешивали с медом и прикладывали к глазам. Считалось, что такой компресс помогает при катаракте.От акне — соваЕще один рецепт мази от средневековых лекарей — для людей с болезненными прыщами на лице и теле: акне или угревой сыпью. Чтобы кожа стала чистой, нужно было поймать сову, как следует поджарить птицу, пока она не превратится в золу. Этот порошок смешивали с кабаньим жиром, получившуюся мазь наносили на тело.От ангины — лягушкиЕсли у кого-то в Древнем Иране начинало нестерпимо болеть горло, на помощь приходили врачи и лягушки. Животное ни к чему не прикладывали, было достаточно просто открыть широко рот и подышать на лягушку 10–15 минут. Говорят, после этого горло переставало болеть у человека, но начинало — у лягушки.Для улучшения настроения — клизмаСтрадающих от уныния жителей Древней Греции в V веке до нашей эры лекари тоже успешно спасали. От плохого настроения там избавляли клизмами из теплой воды, смешанной с каменной солью, жиром, пшеничными отрубями и медом.От сифилиса — ртутьПарацельс предлагал лечить сифилис ртутью: «Сифилис нужно лечить мазью из ртути, а также употреблением внутрь этого металла, поскольку ртуть есть знак планеты Меркурий, который, в свою очередь, служит знаком рынка, а сифилис подхватывают на рынке».Таким способом избавления от венерической инфекции врачи пользовались до середины XIX века. Ртуть смешивали с уксусом и с одним из компонентов — сливочным маслом, свиным салом, скипидаром, серой или миррой — и получившейся мазью смазывали сифилитические язвы. Если язв было много, пациента сажали в специальную печь, куда закладывали ртуть. Под действием температуры ртуть испарялась, и пациент вдыхал ее пары.Кроме сифилиса, ртутью лечили стоматит, кожные болезни и патологии желудочно-кишечного тракта.