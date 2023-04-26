Терапевт Савельева: во время магнитных бурь возникают опасные проблемы со здоровьем

Врач-терапевт Олеся Савельева: в периоды магнитных бурь возрастает подверженность инсультам и инфарктам.Терапевт Савельева рассказала, что во время магнитных бурь, длящихся от одного до четырех дней, многие люди могут испытывать недомогание.«Чаще всего у людей появляются мигрени, головокружение и боли в суставах».Терапевт Савельева добавила, что нередко в такие периоды геомагнитных колебаний происходит выделение большого количества гормонов стресса, а также возникают нарушения кровоснабжения, способствующие образованию тромбов. Вдобавок возникают обострения заболеваний нервной системы, неблагополучные психоэмоциональные изменения.«Кроме того, в этот период возрастает число инсультов и инфарктов миокарда».Беседуя с «Газетой.Ru», врач Олеся Савельева предупредила: в дни магнитных колебаний особенно плохо могут чувствовать себя люди, у которых имеются значительные излишки веса, сердечно-сосудистые и вегетососудистые проблемы.Для облегчения состояния специалист советует не употреблять в эти дни алкоголь, не, курить, отказаться от серьезных физических нагрузок, не злоупотреблять жидкостями, воздерживаться от тонизирующих напитков, придерживаться легкого рациона. Что важно: следует достаточно отдыхать, не переутомляться, а людям, у которых имеются хронические заболевания, держать под рукой назначенные врачом препараты.