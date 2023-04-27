Врач Кашляк: выпечка, белый рис и макароны опасны для диабетиков

Врач-педиатр Ольга Кашляк: диабетикам важно следить за размером порций.Врач Кашляк сообщила, что больные диабетом люди могут не сидеть на каких-то строгих диетах, если контролируют размеры своих порций. Кроме того, важно знать, какие продукты обладают высоким гликемическим индексом и существенно повышают уровни сахара и инсулина в крови«Например, стоит быть осторожными с сухофруктами. Несмотря на всю свою пользу для пищеварения, концентрация сахара в них слишком высокая», - предупредила Ольга Кашляк.Наиболее опасными для диабетиков являются продукты, богатые рафинированными углеводами. Специалист перечислила их в интервью:«выпечка, белый рис, макароны».Также при диабете следует отказаться от пакетированных соков, газированных напитков, энергетиков. Жареное мясо медик тоже назвала опасным. Сердечно-сосудистая система диабетиков подвергается риску нарушений, а присутствие жареного мяса в рационе лишь увеличит шансы того, что сосуды и сердце человека пострадают.Дополнительно Кашляк посоветовала с осторожностью покупать продукты, маркированные как «диабетические». По словам врача, в них могут присутствовать нежелательные добавки.