Эксперт Досумова назвала симптомы и опасные последствия бруцеллеза

По словам специалиста, бруцеллез – это опасное инфекционное заболевание, которое передается человеку от животных через поврежденные кожные покровы и употребление инфицированных продуктов. Между людьми оно не передается. Однако бруцеллез, если его не лечить, может привести к заболеваниям внутренних органов, сердечно-сосудистой системы и даже инвалидизации.Первые симптомы болезни появляются в период от двух до четырех недель после инфицирования. Среди симптомов –слабость, потливость, потеря веса и аппетита, общая интоксикация, высокая температура (до 39-40 градусов), боль в суставах.Чтобы предотвратить распространение инфекции, проводятся проверки животных на фермах и профилактические осмотры контактирующих с животными и занимающихся переработкой мяса людей.