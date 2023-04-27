Эксперт Досумова назвала симптомы и опасные последствия бруцеллеза
Первые симптомы болезни появляются в период от двух до четырех недель после инфицирования. Среди симптомов –слабость, потливость, потеря веса и аппетита, общая интоксикация, высокая температура (до 39-40 градусов), боль в суставах.
Чтобы предотвратить распространение инфекции, проводятся проверки животных на фермах и профилактические осмотры контактирующих с животными и занимающихся переработкой мяса людей.
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