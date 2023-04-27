От каких болезней вас защитят продукты с витамином P

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Эксперт по диетологии и питанию Ирем Аксой объяснила, какое значение имеет витамин Р для укрепления иммунитета и как вообще этот витамин влияет на наш организм.Состояние иммунной системы зависит от трёх факторов. Это стресс, питание и физическая активность. И в этом смысле витамин Р, то есть флавоноиды, играют важную роль.Прежде всего, флавоноиды обладают антиоксидантным эффектом. А ещё действуют как противовирусные, противовоспалительные, противоопухолевые и противоаллергические вещества. Защищают они организм человека от болезней, связанных с пищеварением, от сердечно-сосудистых заболеваний, от сахарного диабета 2 типа, от рака.Некоторые научные исследования демонстрируют, что флавоноиды могут применяться в качестве лекарств для защиты от стресса, которые приводит к различным болезням.Также флавоноиды помогают снизить уровень холестерина и контролировать вес.Если вы хотите поддержать здоровье кишечника, то ешьте овощи и фрукты фиолетового, синего и красного цвета.В винограде, малине, чернике, ежевике, клубнике, клюкве, гранате, черносливе, черешне, краснокочанной капусте, красной свёкле много витаминов.Ромашка, мята, петрушка, сельдерей, красный перец, растение гинкго билоба отличаются тем, что содержат витамины, стимулирующие иммунную систему.Лимон и апельсин помогут контролировать вес, снижают холестерин, при болезнях сердца полезными будут яблоки, виноград, оливковое масло, томаты, репчатый лук, салат-латук, белокочанная капуста.Наконец, если вы хотите снизить вероятность сердечного приступа либо инсульта, то употребляйте какао, кофе, чай.