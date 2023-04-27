Уролог Вадим Башкатов: запах мочи могут ухудшать инфекции мочевыводящих путей, болезни печени, сахарный диабет.Необычный для человека или неприятный запах мочи, сохраняющийся длительное время, является тревожным признаком, который большой вероятностью указывает на заболевание или недомогание. В разговоре с «МедикФорум» уролог Башкатов назвал опасные причины плохого запаха мочи.Обезвоживание. По словам медика, чем больше мы пьем воды, тем меньше в моче концентрация аммиака, придающего ей специфический запах. Соответственно, при недостаточной гидратации организма содержание аммиака будет выше, вызывая более сильный запах.Инфекции мочевыводящих путей (ИМП). Это одна из наиболее распространенных причин сильно пахнущей мочи – такой ее делают проникающие патогенные бактерии. Также при ИМП возникают более частые и сильные позывы к мочеиспусканию, которое сопровождается жжением.Дрожжевая инфекция (молочница). Помимо неприятного запаха мочи на нее указывают зуд, покраснение, отек, а также густые белые выделения из половых органов.Болезнь печени. Одна из опасных причин плохого запаха мочи – печеночное поражение, придающее ей сладковатые ноты. Что еще говорит о проблемах с печенью: повышенная усталость и сонливость, желтизна кожи или глазных белков, необъяснимая потеря веса, вздутие живота.Камни в почках. Усиление запаха и потемнение мочи может возникать из-за камней в почках. Эти образования развиваются, когда соли и другие минералы, содержащиеся в моче, слипаются и образуют твердые камнеподобные отложения. Частое мочеиспускание, кровь при мочеиспускании, боль в пояснице тоже являются симптомами камней в почках.Диабет. Когда опасной причиной плохого запаха мочи становится диабет, дополнительно становится более частым мочеиспускание – следствие того, что сахар раздражает мочевой пузырь. Моча может пахнуть перебродившими фруктами или приобретает другой сладкий аромат.Во всех случаях, подчеркнул Башкатов, необходимо обращаться к врачу, проходить соответствующую проверку.