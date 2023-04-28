Диетолог Лушникова: обезжиренные продукты могут довести до повышенного холестерина

Терапевт и диетолог Ольга Лушникова: постоянное присутствие обезжиренных продуктов в рационе вредит здоровью.Диетолог Лушникова напомнила, что жиры в определенном количестве нужны организму. Благодаря жиру он лучше усваивает многие витамины. Кроме того, жиры используются в производстве гормонов, поддерживают хорошее состояние кожи, ногтей и волос.Специалист отметила, что радикальное сокращение жиров в рационе неблагоприятно сказывается на состоянии здоровья, поэтому не следует увлекаться обезжиренными продуктами.«Обезжиренный рацион – причина огромного количества проблем с настроением, иммунитетом, либидо, фертильностью. Кроме того, постоянное употребление обезжиренных продуктов приводит к повышению уровня холестерина», - предупредила диетолог.Беседуя с «Газетой.Ru», Ольга Лушникова объяснила, что при дефиците нужного жира в питании организм в порядке компенсации активизирует собственные механизмы по выработке жировых компонентов, липидов. В этом случае жироотложение может происходить более интенсивно. Постоянно употребляемые обезжиренные продукты могут довести до повышенного холестерина.Также специалист обратила внимание на то, что обезжиренная продукция часто содержит добавки, улучшающие ее вкус. Жирные продукты кажутся вкусными именно из-а присутствия жира, его отсутствие производители часто пытаются восполнить тем, что организм получать не должен.«Производители добавляют крахмал, рафинированный сахар, сахарозаменители, и это дает дополнительные калории, повышает гликемический индекс продуктов», – предупредила диетолог.