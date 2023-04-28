Эти 4 продукта помогут избавиться от морщин и замедлить старение

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Пищевые привычки оказывают огромное влияние на то, как мы выглядим и как себя чувствуем. Что надо добавить в рацион, чтобы забыть про старение? Рассказывает диетолог Елизавета Афинская.Формула долголетия совсем не такая сложная, как может показаться на первый взгляд. Чтобы прожить дольше и при этом хорошо выглядеть, нужно соблюдать банальные, но такие важные рекомендации врачей: высыпаться, заниматься спортом, меньше переживать, следить за питанием и регулярно проверять свое здоровье.Что касается состояния и красоты кожи, то здесь все тоже зависит от этих факторов. Если же вы добавите в свой рацион определенные продукты, то сможете отодвинуть старение на несколько лет.«Красота начинается изнутри. Мы знаем, что источники витамина С, витамина Е, бета-каротина и полифенолов могут защищать от окислительного стресса, уменьшить воспаление и способствовать структурной поддержке нашей кожи. Это уже доказали ученые в своих многочисленных исследованиях», — говорит диетолог.Итак, уделите особое внимание следующим продуктам.Манго может уменьшить глубину морщинок. Этот плод содержит много витамина С, флавоноидов и каротиноидов. Манго лучше есть в свежем виде, но можно купить и замороженный фрукт. Кстати, половину стакана замороженного манго можно добавлять в смузи вместо одного банана — вкусно и полезно.Помидоры богаты мощным антиоксидантом ликопином, который повышает защиту кожи от фотостарения. Ликопин становится биодоступнее при нагревании: это означает, что вы получаете больше ликопина из томатного супа, чем из свежих томатов.Капуста кейл может повысить производство коллагена, что крайне важно для упругой кожи. Кейл тоже содержит много каротиноидов, витамина С, а еще — глюкозинолаты. «Я люблю капусту кейл, ведь в ней мало оксалатов, а кальций из капусты усваивается даже лучше, чем из молока. Кейл не очень вкусно есть в салатах, зато можно добавлять в смузи — вкуса практически не ощущается», — делится опытом Лиза Афинская.Миндаль уменьшает глубину морщинок и пигментацию. Спасибо полезным жирам, токоферолу и полифенолам в орехе. Миндаль можно добавлять в салаты, десерты или брать с собой на работу в качестве перекуса.Хитрости, которые помогут выглядеть моложеВолшебной таблетки или укола для вечной молодости не существует, как бы нам ни хотелось верить в то, что очередная баночка с кремом в тандеме с походом к косметологу смогут повернуть время вспять.