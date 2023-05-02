Врач Мушенко назвал заболевания головного мозга одной из причин потери обоняния

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Врач Владислав Мушенко: потерю обоняния могут вызывать инфекционные заболевания, неврологические отклонения, отравление, болезни мозга.Врач Мушенко рассказал в интервью, что когда человеку диагностируют потерю обоняния или аносмию, способность воспринимать какие-то пахучие вещества у него может сохраняться. Но она распространяется на такое ограниченное количество запахов, что это начинает влиять на качество жизни.Мушенко отметил, что аносмия бывает врожденной особенностью, может обуславливаться врожденными патологиями носовой полости и головы. Бывает и так, что причину потери обоняния выявить не удается. Но в большинстве случаев за этим нарушением стоят факторы, хорошо известные врачам. Эксперт перечислил их.Синуситы.Инфекционные заболевания, их осложнения.Аллергия.Неврологические отклонения.Воздействие токсинов, отравление.Образования, возникающие в полости носа.Травмы, оперативные вмешательства.Заболевания головного мозга.Медик подчеркнул, что при потере обоняния нельзя прибегать к самолечению, нужно оперативно обращаться к врачу. Также Владислав Мушенко проинформировал о том, что может вызывать потерю обоняния у детей.«Это может быть обусловлено рядом причин – врожденными аномалиями развития, наличием воспалительных процессов и даже таким редким заболеванием, как врожденная аносмия», - сказал он .