Врач Мушенко назвал заболевания головного мозга одной из причин потери обоняния
Врач Мушенко рассказал в интервью, что когда человеку диагностируют потерю обоняния или аносмию, способность воспринимать какие-то пахучие вещества у него может сохраняться. Но она распространяется на такое ограниченное количество запахов, что это начинает влиять на качество жизни.
Мушенко отметил, что аносмия бывает врожденной особенностью, может обуславливаться врожденными патологиями носовой полости и головы. Бывает и так, что причину потери обоняния выявить не удается. Но в большинстве случаев за этим нарушением стоят факторы, хорошо известные врачам. Эксперт перечислил их.
Синуситы.
Инфекционные заболевания, их осложнения.
Аллергия.
Неврологические отклонения.
Воздействие токсинов, отравление.
Образования, возникающие в полости носа.
Травмы, оперативные вмешательства.
Заболевания головного мозга.
Медик подчеркнул, что при потере обоняния нельзя прибегать к самолечению, нужно оперативно обращаться к врачу. Также Владислав Мушенко проинформировал о том, что может вызывать потерю обоняния у детей.
«Это может быть обусловлено рядом причин – врожденными аномалиями развития, наличием воспалительных процессов и даже таким редким заболеванием, как врожденная аносмия», - сказал он .
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