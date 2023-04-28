Нутрициолог заявила о влиянии цвета посуды на похудение

О влиянии цвета и размера посуды на похудение заявила нутрициолог Татьяна Яковлева.«Если вы хотите есть больше, необходимо использовать посуду теплых цветов — желтого, красного, оранжевого, фисташкового, розового, а также белого. Если же есть необходимость питаться в меньших количествах, выбирайте посуду холодных оттенков — черного, болотного, темно-синего, фиолетового», — посоветовала эксперт. Нейтральное действие на аппетит, по ее словам, оказывает посуда голубого и салатового цветов.Размер тарелок тоже важен: если хотите похудеть, выбирайте посуду меньшего объема, так как подсознательно всегда хочется наполнить тарелкуИмеет значение также вес и цвет столовых приборов, продолжила Яковлева. Так, легкие приборы будут способствовать употреблению большего количества пищи, тяжелые — наоборот, помогут его уменьшить. Лучше использовать ложки и вилки нейтрального цвета.«Принимайте пищу осознанно, не отвлекаясь, ешьте медленно. Проявляйте уважение к еде, стремитесь к эстетике и красоте при употреблении пищи. Обращайте внимание на сервировку стола, посуду, скатерть», — порекомендовала нутрициолог. Все это будет способствовать получению большего удовольствия от еды и более качественному насыщению, подчеркнула она.Яковлева добавила, что важно тщательно пережевывать еду, концентрировать внимание на ее вкусе.«Соблюдение этих простых правил будет влиять на здоровье как желудочно-кишечного тракта, так и организма в целом. Если научитесь получать истинное удовольствие от употребления даже небольших порций, похудеть будет проще», — сказала собеседница .