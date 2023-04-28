Как быстро снять усталость глаз: 10 способов

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Принято считать, что ухудшение зрения с возрастом – это естественный процесс, которого не избежать. Так ли это? Можем ли мы помочь глазам? Об этом мы сегодня и поговорим.Не секрет, что у многих людей к 40 годам происходит заметное ухудшение качества зрения. То есть ухудшение, которое они уже сами замечают. А ведь и невдомек большинству из нас, что процесс этот начинается не в 40 лет, а гораздо раньше. Когда мы часами просиживаем за компьютером и экраном телевизора, чрезмерно нагружая свое зрение. И чем интенсивнее нагрузка, чем бесшабашнее наш образ жизни, тем раньше мы получаем тревожные сигналы, которые начинаются с элементарной усталости глаз. И каким бывает наше удивление и досада, когда мы обнаруживаем, что нам нужно носить очки.Как помочь усталым глазамУмыться прохладной водой и не вытираться.Перевести взгляд на максимально далеко расположенный предмет на 5-7 секунд.Часто поверхностно подышать до появления «звездочек» в глазах.Быстро и интенсивно похлопать в ладоши.Как можно сильнее надкусить кончик собственного языка, только осторожно – не откусить.Постучать верхними зубами о нижние 5-7 секунд.Потереть кончик собственного носа 2-3 секунды.Растереть до интенсивного покраснения место между бровями.В течение 10-15 секунд покатать по собственной ротовой полости таблетку валидола.Повдыхать каждой ноздрей по 10 секунд из флакончика мятное масло.«Глазные» точкиТакже снять усталость глаз можно, выполнив один несложный прием. Согните большой палец руки. В области фалангового сочленения найдите достоверную кожную складку, самую ближнюю к ногтевой пластинке. Отступите вправо и влево по 5 мм от середины складки и 2 миллиметра – к ногтевой пластине. Там находятся две точки, на которые и нужно воздействовать. Пометьте эти места ручкой или фломастером.Если вы все сделали верно, то фаланга вашего пальца будет напоминать человеческое лицо с двумя глазами и широко открытым ртом (рот - это ногтевая пластина).И в тот момент, когда вы начинаете ощущать дискомфорт зрения (усталость глаз, сухость, жжение, ощущение песка в глазах, непроизвольно потираете веки и надавливаете на глазные яблоки, первые признаки расфокусировки - расплывающиеся строчки), вам достаточно выполнить простые движения: возьмите в другую руку затупленную зубочистку и тупым ее концом выполняйте надавливания средней интенсивности сначала на одну точку, затем на другую.Таких надавливаний должно быть по 30 на каждую точку. Скорость надавливания – 60 раз в минуту.Все вышеописанные способы помогут быстро, но не на долго. Дело в том, что пока вы не разберетесь с характером собственного питания, его ритмом и самое главное – с его целесообразностью, то с мертвой точки дело не сдвинется.Продукты для хорошего зренияБелокочанная капуста. Надежный источник природных пектинов, веществ, достоверно очищающих толстый кишечник. Еще в древности говорили о том, что «чистый кишечник делает взгляд и сердце чистыми».И если вас с утра ожидает тяжелый «мозговой штурм», накануне вечером сделайте такой салат: в равных долях смешайте сырую слегка протертую капусту, отваренную морковь, вареный рис и 2 ст. л. соевого соуса. Съешьте это, запив вишневым киселем.Курага. Этот сухофрукт богат железом и витамином С. Именно эти вещества надежно защищают сосуды ваших глаз не только от повышенной солнечной активности, но и мерцания вашего компьютера. Рекомендуется съедать по 3-4 сушеных абрикоса в день. Лучше это делать в 13 часов дня.Палтус. Теперь эта рыба, богатая селеном, доступна всем. Этот продукт благотворно влияет на общее настроение человека. А хорошее расположение духа делает мозг зорким, а глаза открытыми. Старайтесь есть эту рыбу хотя бы через день по 150-200 г.Горький шоколад. Высокая концентрация какао-бобов нормализует качество проводниковой системы зрения. Считается, что именно горький шоколад позволяет добиваться хорошего контрастного зрения и надолго задерживает зрительные образы в памяти.Цельнозерновой хлеб. Большая часть витаминов, в первую очередь витаминов группы В, содержащихся в оболочке и внешних слоях зерен, является достоверно желчегонным продуктом. А качество желчи и ее выделение являются основой устойчивого цветного зрения.Чаи. Черный, белый, красный, зеленый - все эти чаи содержат в себе большое количество катехинов. Это химические вещества, которые в десятки раз превышают активность кофеина. Именно катехины являются основными веществами, поддерживающими прозрачность хрусталика.Овсянка. Овес традиционно считается одним из самых полезных злаков. Он стимулирует кровообращение в целом и кровообращение глазных яблок в частности.Тыквенные семечки. Именно они содержат в себе полноценный набор полезных жирных кислот омега-3 и омега-6, а также витамины А, Е и цинк. Все эти вещества крайне необходимы для полноценного процесса обмена веществ и в первую очередь – выведения молочной кислоты.Морковь. Бета-каротин, находящийся в моркови, замедляет процесс старения белковой оболочки глазного яблока и мышц, управляющих зрачком, который является «оптическим прицелом» глаза человека.Раки и крабы считаются основным источником витамина В12 и цинка. Именно эта «сладкая парочка» способствует передаче нервных импульсов, отвечает за скорость зрительных реакций, боковое зрение и зрительную память.Морская капуста. Эта неприхотливая водоросль – чемпион по содержанию йода. Недостаток этого элемента расшатывает нервную систему, приводит к развитию бессонницы, психоэмоциональным срывам, затянувшимся депрессиям и расстройствам памяти. Кстати, канадские нейрофизиологи еще в 1996 году доказали связь между недостатком йода в организме, расстройством фокусировки зрения и…. мужским бесплодием.