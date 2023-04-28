Женщин предупредили о неожиданных последствиях курения для интимной жизни

Семейный врач Джессика Ю предупредила о неожиданном пагубном влиянии курения. По ее словам, вредная привычка снижает желание женщин заниматься сексом.Специалистка рассказала, что курение уменьшает возбуждение, поскольку влияет на кровоток. Помимо этого, оно усиливает чувство беспокойства и напряжение, что мешает получать удовольствие от секса. Врач отметила, что чаще всего последствия вредной привычки для либидо ощущают женщины среднего возраста. Им она рекомендовала отказаться от сигарет, чтобы улучшить интимную жизнь и общее самочувствие.На интерес к сексу, по словам Ю, также влияют уровень стресса и взаимоотношения в семье. Если подобных проблем нет, то специалистка посоветовала проверить состояние организма, так как в некоторых случаях потеря интереса к сексу является признаком различных заболеваний.