Синяки не безвредны: шесть случаев, когда нужно провериться у врача

Большинство синяков проходят сами по себе, но есть случаи, когда лучше провериться у врача.Синяки возникают при повреждении мелких кровеносных сосудов под кожей. Оно может вызываться травмой, ударом или падением. При этом из поврежденных кровеносных сосудов вытекает кровь и скапливается под кожей. В большинстве случаев синяки безвредны и заживают самостоятельно по мере того, как организм регенерирует и реабсорбирует кровь. Но в некоторых случаях при появлении синяков может потребоваться медицинская помощь, особенно если они возникают в сочетании с другими неблагополучными симптомами – об этом в разговоре с «МедикФорум» сообщил врач травматолог-ортопед Сергей Михайлов.Вот некоторые возможные случаи, когда синяки бывают не безвредны, и с ними нужно провериться у врача.Синяк большой и быстро растет. Это может быть признаком нарушения свертываемости крови или повреждения более крупного кровеносного сосуда.Синяк находится близко к половым органам. Иногда это указывает на венерическое заболевание, такое как герпес, сифилис или гонорея.Синяк из-за ушиба головы. Когда синяки находятся близко к важной структуре тела, такой как мозг, это может привести к осложнениям и потребовать немедленной медицинской помощи. Если помимо гематомы возникают рвота, головокружение или потеря сознания, то скорее всего ушиб головы вызвал сотрясение мозга.Необычное количество кровоподтеков. Если внезапно без видимой причины на теле появилось несколько синяков и они не проходят спустя время, с ними нужно провериться у врача. Причиной этого могут быть разжижающие кровь лекарства или же заболевания, включая рак крови.Синяк из-за ушиба на животе или груди. Их появление говорит о риске повреждения органов, других внутренних структур. Если боль ощущается крайне сильной, необходимо провериться у врача.Синяк из-за ушиба суставов. Если при возникновении синяка сустав болит так сильно, что с трудом двигается, следует обратиться к врачу.