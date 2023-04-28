«Скорость старения меняется»: что будет, если исключить из рациона сладкое и мясо
Отказ от сладкого
По словам врача-диетолога Ирины Писаревой, люди, которые отказались от сахара или сократили его употребление, действительно выглядят лучше:
"Их внешний вид, состояние, упругость, качество кожи и скорость старения меняются в лучшую сторону", — рассказала она «ВМ».
При этом множество исследований доказывают пагубное влияние сахара на организм. Так, некоторые из них показывают последствия, к которым приводит чрезмерное потребление сахара. Среди них:
синяки под глазами;
высыпания на лице и теле.
"Это случается потому, что внутри происходят воспалительные процессы, — пояснила Писарева. — Из-за того что организм не может переработать такое количество глюкозы".
Отказ от мяса
В случае с мясом, диетолог рассказала, что нельзя дать однозначного ответа: сохраняет ли молодость отказ от этого продукта или нет. Однако точно известно, что мясо — натуральный белок и источник витаминов.
"Мясо особенно богато витамином В12, который человек не может получить из других продуктов питания. Также в нем большое количество железа. Из растительных продуктов оно усваивается хуже", — отметила врач.
Поэтому отказ от мяса может спровоцировать негативные последствия для здоровья, а не продлит молодость и красоту. Например, у человека может возникнуть анемия.
К отказу от мяса даже ради сохранения молодости стоит подходить с осторожностью, уверена Писарева, потому что не всем это подходит:
"Достаточно сократить мясо в рационе питания до умеренного количества и уделять внимание его приготовлению, — отмечает диетолог. — Шашлык из мяса, который обжаривается на открытом огне, — источник канцерогенов. Конечно, это никакой пользы не принесет и тем более не омолодит. От такого мяса точно лучше отказаться".
Если же, по мнению диетолога, употреблять тушеное, запеченное в духовке или отварное мясо — оно сохранит все полезные свойства и организм получит необходимые витамины в полной мере и, соответственно, не принесет вреда организму человека и его внешности.
Писарева также напомнила, что мясо — это аминокислоты и белок, которые необходимы здоровому молодому организму, поэтому отказ от них не всегда положительно сказывается на состоянии человека:
"Ни в коем случае нельзя отказываться от мяса детям, подросткам и спортсменам, — подчеркивает она. — У детей растущий организм, а для спортсменов белок — строительный материал".
Врач обратила внимание, что красное мясо рекомендовано также девушкам, потому что у них часто случается железодефицитная анемия:
"Из-за менструации женщина теряет много крови. Восполнить дефицит железа можно с помощью мяса, либо БАДов, но последнее подходит не всем, потому что у человека могут быть болезни ЖКТ".
Мясо после 50 лет
Однако специалист обратила внимание, что есть одна группа людей, которой действительно стоит ограничить или отказаться от потребления мяса:
"После 50 лет рекомендуется употреблять меньше мясных продуктов. Люди, доживающие до 100 лет, либо полностью отказались от красного мяса, либо ели морские продукты или белок растительного происхождения".
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