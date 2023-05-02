Россиянам рассказали, что делать, дабы не отравиться шашлыком

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Эксперт Роскачества рассказала, как правильно выбрать шашлык, чтобы не испортить свой пикник и не навредить здоровью всей компании.Самый «рисковый» в плане вероятности пищевого отравления шашлык — тот, где в качестве маринада применяется «белый» соус, в частности, майонез.Эксперт советует при покупке готового шашлыка обращать внимание на качество мяса. Выбирать категории А или Б, они более богаты белком и микроэлементами, витаминами группы В.Кусочки должны быть среднего размера и максимально близкими по параметрам, так прожарить их будет проще, чем разномастные.Чем плох белый соус? Майонез не является консервантом по сути, поэтому мясо в нем быстрее испортится, легко получить отравление. Что предпочесть? Лучше консервировать в вине, уксусе, клюквенном соке, киви, пюре из помидоров. Это подлинные консерванты.Не забывайте проверять дату изготовления блюда, если готовите не сами, а приобретаете в торговой сети. Учтите время, которое понадобится, чтобы добраться до места пикника. В идеале лучше всего использовать переносную сумку-холодильник.