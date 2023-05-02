7 работающих способов бросить пить алкоголь

Если вас заинтересовала эта статья, значит, у вас или у ваших близких есть эта проблема. Возможно, вы или кто-то из близких, ведёт трезвый образ жизни в течение недели, а в выходные дни напивается до беспамятства... Возможно, вы начали пить, вроде бы понемногу, но каждый день. Возможно, вы привыкли пить в одиночестве... Всё это — тревожные звоночки. Может быть, пора сделать серьёзную паузу?Зависимость от алкоголя — это одно из самых сложнейших психических расстройств, которые, со временем отягощаются физической зависимостью. И если на психологическом уровне заболевания, человек нередко может справиться с зависимостью самостоятельно, то на стадии физической зависимости нужно обращаться к врачу-наркологу, чтобы помочь себе при помощи медикаментов.Как понять, что у вас есть проблемы с алкоголемИтак, вам стоит задуматься, если вы считаете «неполноценной» встречу с друзьями или родственниками, вечеринку, какое-то мероприятие, которое проходит без алкоголя.Если у вас появилась привычка пить в одиночестве, наедине с бутылкой, это тоже не очень оптимистичный признак — это значит, что вы заменяете алкоголем общение с людьми. Поверьте, бутылка — та ещё предательница, хороших людей она вам точно не заменит.Вы находитесь в состоянии хронической тревоги. И, только выпив, можете справиться с беспокойством — это значит, что вы попали в порочный круг. Минутное расслабление, а завтра с утра — опять тревога... Возможно вам уже сложно справиться с желанием выпить, даже если завтра вам нужно идти к врачу или сдавать анализ, садиться за руль, сдавать экзамен, отчёт на работе...Ну и последнее. Нужно очень крепко задуматься над своей жизнью, если вы в последнее время стали напиваться до такого состояния, что на следующий день не можете вспомнить, что вы делали.Стадии алкоголизмаПервая стадияПервая или начальная стадия зависимости опасна тем, что человек уверен — он всегда может остановиться. Человек пьёт часто, но эпизодически. По мере развития болезни, у человека начинает развиваться толерантность к алкоголю. Зависимый человек легко находит множество причин, чтобы выпить. Один из самых явных признаков первой стадии алкоголизма — желание достичь максимальной степени опьянения на каждом празднике или застолье.Вторая стадияНа второй стадии у человека возникает абстинентный синдром — катализатор будущих запоев. Человек пьёт, чтобы избежать болевых симптомов и поддерживать на постоянном уровне количество этанола в организме. Запои, без периодов полного протрезвления, могут продолжаться от нескольких дней до месяца. Главный признак: человек много пьёт, но не пьянеет, это — начало физической зависимости.Третья стадияЗдесь уже всё понятно, и эту стадию скрыть никак невозможно. У человека уже сформировалась физическая зависимость от алкоголя. На этой стадии человеку достаточно выпить рюмку — и он уже пьян. В таком случае зависимому не эта статья нужна, а помощь врача-нарколога. И срочная помощь.Действенные способы бросить пить алкогольСразу оговоримся, что без помощи специалистов, человек полноценно может помочь себе только на первой (в редких случаях — второй) стадии развития зависимости.№ 1. Определите срок воздержания от алкоголяОдна из главных «страшилок» для зависимых людей — мысль о том, что они бросают пить навсегда. Из-за этого многие просто продолжают пить, теша себя мыслью: потом, когда-нибудь, остановлюсь. Сделайте это прямо сейчас. И определите для себя срок полного воздержания, например — 21 день. Считается, что именно за этот срок из организма полностью выводится алкоголь и токсины. Поверьте, выдержите 21 день, сможете выдержать и более долгий срок. И да. Вам понравится.Ещё лучше — поставить себе срок в 2 месяца. За это время (в зависимости от тяжести проблемы) могут неплохо восстановиться печень, сердечно-сосудистая система, почки, из ЖКТ уйдут все токсины. Вы не представляете, как посвежеет ваше лицо, и сколько у вас появится сил. Ну, а если вы поставите себе цель не пить год, два или три — это просто отличное решение.№ 2. Считайте, что это — подарокЧасто зависимому человеку мешает вот эти внутренние окрики: «Остановись!», «Соберись, тряпка!», «Начни с понедельника!», и прочее. Попробуйте правильно оценить шаг, на который вы собираетесь пойти. Считайте, что вы делаете себе подарок. Дни без алкоголя — это ваш подарок собственному организму, который изнывает от тех космических перегрузок, которыми вы себя нагружаете.Вам поможет мотивация. Любая. Ваше здоровье. Родившийся малыш. Карьера. Репутация. Ипотека, в конце концов. Любая из этих составляющих вашей жизни может помочь вам бросить пить. Временно. Или навсегда. Как вам захочется.№ 3. Посчитайте, сколько это стоитСядьте, и скрупулезно подсчитайте, сколько денег вы потратили на ваше ежедневное пьянство. Или на запои, которые с вами случались в последнее время. Поверьте, вы прослезитесь.А теперь отложите от своей зарплаты ровно столько, сколько обычно пропиваете в месяц и пойдите, купите себе что-то нужное. Гаждет, удобный диван, билет в театр или новую одежду. И всё! Пить будет не на что, зато приобретённая вещь будет вас радовать.№ 4. Уберите из дома весь алкогольПожалейте себя, пусть вас ничто не провоцирует. Избавьтесь от любого алкоголя в доме. Даже подарочную бутылку коньяка лучше кому-то передарить, чтобы не спровоцировать себя как-нибудь её распечатать. Также не заходите в магазины, торгующие алкоголем или обходите по кривой такие отделы в супермаркетах.№ 5. Откажитесь от алкогольных вечеринокЭто не на всю жизнь. Это на первое время, пока у вас не выработалась привычка не пить. Старайтесь первые месяцы воздержания не посещать мероприятия, где есть алкоголь.№ 6. Напугайте себяЕсли предыдущие способы не работают — этот может помочь. Сядьте и почитайте статьи о том, как вреден алкоголь и к каким последствиям для вашего здоровья он может привести. Очень многим людям это помогало отказаться от алкоголя на время, чтобы сформировать привычку не пить, а некоторым — на всю жизнь.№ 7. Найдите хорошую замену алкоголюВас раньше что-то интересовало? Спорт, пение, танцы, рисование, вышивка, рыбалка? Ну так вернитесь к любимому хобби. Или откройте найдите в себе новый талант.Не оставляйте себе свободного времени, именно в такие моменты в голову могут прийти всякие неконструктивные мысли... Если вы не нашли у себя никакого хобби и руки опускаются, потому что вам сейчас тяжело... Что же, просто включите любимый сериал и попробуйте просто отвлечься. Хорошо высыпайтесь, полноценно питайтесь, читайте хорошие книги... Он обязательно наступит — момент, когда организм начнёт самостоятельно вырабатывать гормоны счастья и удовольствия...