7 работающих способов бросить пить алкоголь
Зависимость от алкоголя — это одно из самых сложнейших психических расстройств, которые, со временем отягощаются физической зависимостью. И если на психологическом уровне заболевания, человек нередко может справиться с зависимостью самостоятельно, то на стадии физической зависимости нужно обращаться к врачу-наркологу, чтобы помочь себе при помощи медикаментов.
Как понять, что у вас есть проблемы с алкоголем
Итак, вам стоит задуматься, если вы считаете «неполноценной» встречу с друзьями или родственниками, вечеринку, какое-то мероприятие, которое проходит без алкоголя.
Если у вас появилась привычка пить в одиночестве, наедине с бутылкой, это тоже не очень оптимистичный признак — это значит, что вы заменяете алкоголем общение с людьми. Поверьте, бутылка — та ещё предательница, хороших людей она вам точно не заменит.
Вы находитесь в состоянии хронической тревоги. И, только выпив, можете справиться с беспокойством — это значит, что вы попали в порочный круг. Минутное расслабление, а завтра с утра — опять тревога... Возможно вам уже сложно справиться с желанием выпить, даже если завтра вам нужно идти к врачу или сдавать анализ, садиться за руль, сдавать экзамен, отчёт на работе...
Ну и последнее. Нужно очень крепко задуматься над своей жизнью, если вы в последнее время стали напиваться до такого состояния, что на следующий день не можете вспомнить, что вы делали.
Стадии алкоголизма
Первая стадия
Первая или начальная стадия зависимости опасна тем, что человек уверен — он всегда может остановиться. Человек пьёт часто, но эпизодически. По мере развития болезни, у человека начинает развиваться толерантность к алкоголю. Зависимый человек легко находит множество причин, чтобы выпить. Один из самых явных признаков первой стадии алкоголизма — желание достичь максимальной степени опьянения на каждом празднике или застолье.
Вторая стадия
На второй стадии у человека возникает абстинентный синдром — катализатор будущих запоев. Человек пьёт, чтобы избежать болевых симптомов и поддерживать на постоянном уровне количество этанола в организме. Запои, без периодов полного протрезвления, могут продолжаться от нескольких дней до месяца. Главный признак: человек много пьёт, но не пьянеет, это — начало физической зависимости.
Третья стадия
Здесь уже всё понятно, и эту стадию скрыть никак невозможно. У человека уже сформировалась физическая зависимость от алкоголя. На этой стадии человеку достаточно выпить рюмку — и он уже пьян. В таком случае зависимому не эта статья нужна, а помощь врача-нарколога. И срочная помощь.
Действенные способы бросить пить алкоголь
Сразу оговоримся, что без помощи специалистов, человек полноценно может помочь себе только на первой (в редких случаях — второй) стадии развития зависимости.
№ 1. Определите срок воздержания от алкоголя
Одна из главных «страшилок» для зависимых людей — мысль о том, что они бросают пить навсегда. Из-за этого многие просто продолжают пить, теша себя мыслью: потом, когда-нибудь, остановлюсь. Сделайте это прямо сейчас. И определите для себя срок полного воздержания, например — 21 день. Считается, что именно за этот срок из организма полностью выводится алкоголь и токсины. Поверьте, выдержите 21 день, сможете выдержать и более долгий срок. И да. Вам понравится.
Ещё лучше — поставить себе срок в 2 месяца. За это время (в зависимости от тяжести проблемы) могут неплохо восстановиться печень, сердечно-сосудистая система, почки, из ЖКТ уйдут все токсины. Вы не представляете, как посвежеет ваше лицо, и сколько у вас появится сил. Ну, а если вы поставите себе цель не пить год, два или три — это просто отличное решение.
№ 2. Считайте, что это — подарок
Часто зависимому человеку мешает вот эти внутренние окрики: «Остановись!», «Соберись, тряпка!», «Начни с понедельника!», и прочее. Попробуйте правильно оценить шаг, на который вы собираетесь пойти. Считайте, что вы делаете себе подарок. Дни без алкоголя — это ваш подарок собственному организму, который изнывает от тех космических перегрузок, которыми вы себя нагружаете.
Вам поможет мотивация. Любая. Ваше здоровье. Родившийся малыш. Карьера. Репутация. Ипотека, в конце концов. Любая из этих составляющих вашей жизни может помочь вам бросить пить. Временно. Или навсегда. Как вам захочется.
№ 3. Посчитайте, сколько это стоит
Сядьте, и скрупулезно подсчитайте, сколько денег вы потратили на ваше ежедневное пьянство. Или на запои, которые с вами случались в последнее время. Поверьте, вы прослезитесь.
А теперь отложите от своей зарплаты ровно столько, сколько обычно пропиваете в месяц и пойдите, купите себе что-то нужное. Гаждет, удобный диван, билет в театр или новую одежду. И всё! Пить будет не на что, зато приобретённая вещь будет вас радовать.
№ 4. Уберите из дома весь алкоголь
Пожалейте себя, пусть вас ничто не провоцирует. Избавьтесь от любого алкоголя в доме. Даже подарочную бутылку коньяка лучше кому-то передарить, чтобы не спровоцировать себя как-нибудь её распечатать. Также не заходите в магазины, торгующие алкоголем или обходите по кривой такие отделы в супермаркетах.
№ 5. Откажитесь от алкогольных вечеринок
Это не на всю жизнь. Это на первое время, пока у вас не выработалась привычка не пить. Старайтесь первые месяцы воздержания не посещать мероприятия, где есть алкоголь.
№ 6. Напугайте себя
Если предыдущие способы не работают — этот может помочь. Сядьте и почитайте статьи о том, как вреден алкоголь и к каким последствиям для вашего здоровья он может привести. Очень многим людям это помогало отказаться от алкоголя на время, чтобы сформировать привычку не пить, а некоторым — на всю жизнь.
№ 7. Найдите хорошую замену алкоголю
Вас раньше что-то интересовало? Спорт, пение, танцы, рисование, вышивка, рыбалка? Ну так вернитесь к любимому хобби. Или откройте найдите в себе новый талант.
Не оставляйте себе свободного времени, именно в такие моменты в голову могут прийти всякие неконструктивные мысли... Если вы не нашли у себя никакого хобби и руки опускаются, потому что вам сейчас тяжело... Что же, просто включите любимый сериал и попробуйте просто отвлечься. Хорошо высыпайтесь, полноценно питайтесь, читайте хорошие книги... Он обязательно наступит — момент, когда организм начнёт самостоятельно вырабатывать гормоны счастья и удовольствия...
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