Сахарозаменители менее вредны, чем обычный сахар. Так ли это?

Утверждают, что заменители сахара полезнее для здоровья, чем обычный сахар. Особенно часто эту информацию можно встретить, когда речь заходит о диетическом питании.Так что на самом деле?Сахара? в том или ином виде естественным образом содержатся во многих продуктах: зерновых, молочных, фруктах, овощах и т.п. Это касается и сахарозы как одного из видов сахаров. Ее особенно много в сахарной свекле и сахарном тростнике, которые используют для промышленного производства пищевого сахара.Множество исследований в течение долгого времени выявили, что чрезмерное потребление сахара способствует: увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний, набору веса, снижению чувствительности к инсулину, заболеваниям полости рта и даже формированию зависимости от сладкого (при наличии способствующих этому психологических факторов). При этом нередко в работах нет уточнения, влияние только ли сахарозы они изучают и имеет ли это вообще значение.На этом фоне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает чрезмерное потребление сахара серьезной проблемой и советует ограничивать его до 10% от суммарного энергопотребления в день, а лучше — до 5%.Альтернативы сахару, или сахарозе, можно разделить на два типа:натуральные заменители сахара — чаще всего содержатся или производятся из природного сырья; интенсивные подсластители — искусственно созданные химические соединения.Также иногда выделяют низкокалорийные и вообще не содержащие калорий заменители.К натуральным относятся, например, фруктоза, ксилит, сорбит, стевия. Они обладают калорийностью, сравнимой с обычным сахаром, и участвуют в процессах метаболизма. Например, фруктоза — тоже природный углевод, как и сахароза, содержится во фруктах, ягодах, овощах. Исследования показали, что избыточное употребление фруктозы может приводить к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, метаболического синдрома и, как следствие, негативно влиять на работу печени. Сорбит (добавка Е420) менее сладкий, чем сахар, а его избыточное потребление может привести к болям в животе и вызвать диарею. Стевия в 200–400 раз слаще сахара, считается наиболее безвредным из естественных заменителей сахара. Но у нее специфический вкус, и, по разным оценкам, она может незначительно влиять на давление. Впрочем, есть данные и о том, что она его повышает, и о том, что понижает.Ассортимент искусственных подсластителей постоянно обновляется и расширяется благодаря использованию наукоемких технологий химического синтеза. Среди искусственных сахарозаменителей популярны аспартам (добавка Е951), сахарин (добавка Е954), мальтит (Е965), изомальтит (Е953) и т.п. Они в подавляющем большинстве не имеют энергетической ценности и не усваиваются организмом человека.Исследования последних лет показали, что искусственные подсластители в пище могут спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания или навредить микробиому кишечника. Или что чрезмерное использование сахарозаменителей в борьбе с ожирением и диабетом приводило к ухудшению результатов у пациентов. Впрочем, важно понимать, что наличие какой-либо связи не обязательно означает причинно-следственную. То есть механизмы влияния еды на здоровье требуется изучать и дальше.Что в сухом остатке?Ни сахар, ни его заменители не являются ни полностью безопасными, ни однозначно вредными для человека. Чтобы они не наносили вред, употреблять их следует в умеренных количествах. Так как высокая доза и сахара, и сахарозаменителей может вызвать проблемы. Но, строго говоря, это справедливо почти для любого продукта.