Дефицит B12 может проявиться через десять лет, но есть симптомы на ранних стадиях
Витамин B12 – имя собственное кобаламин – является незаменимым витамином. Наше тело не может его вырабатывать, и его нужно получать из пищи.
Почему это «жизненно важное» питательное вещество необходимо для образования ДНК и играет ключевую роль в головном и спинном мозге, а также в производстве эритроцитов. Пожилые люди, люди с проблемами алкоголя и люди, соблюдающие вегетарианскую или веганскую диету, подвержены более высокому риску дефицита.
То же самое относится и к людям с аутоиммунным заболеванием, пернициозной анемией или синдромом Шегрена. Даже те, у кого есть проблемы с мальабсорбцией, склонны к дефициту витамина B12.
«Симптомы низкого уровня витамина B12 проявляются медленно, часто в течение нескольких лет. А у некоторых людей вообще нет симптомов, по крайней мере, до тех пор, пока последствия не станут серьезными», - говорит семейный врач Татьяна Захарова .
Однако у некоторых людей могут быть симптомы дефицита на «ранних стадиях».
Наиболее распространенные симптомы:
Слабость, усталость и усталость
Потеря аппетита
Потеря веса
Тошнота, рвота и диарея
Боль во рту и языке
Желтая кожа
Депрессия
Раздражительность
«Поскольку B12 жизненно важен для производства гемоглобина, который транспортирует кислород по телу, недостаток B12 приводит к анемии из-за низкого уровня гемоглобина».
Признаки включают онемение и покалывание в руках и ногах, потерю зрения (атрофию зрительного нерва), нарушение когнитивных функций и потерю памяти. Длительный дефицит может также привести к спутанности сознания, атаксической походке (трудностям при ходьбе) и затруднениям речи.
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