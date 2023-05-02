Дефицит B12 может проявиться через десять лет, но есть симптомы на ранних стадиях

Низкое потребление диетического B12 может проявиться клинически через 5-10 лет.Витамин B12 – имя собственное кобаламин – является незаменимым витамином. Наше тело не может его вырабатывать, и его нужно получать из пищи.Почему это «жизненно важное» питательное вещество необходимо для образования ДНК и играет ключевую роль в головном и спинном мозге, а также в производстве эритроцитов. Пожилые люди, люди с проблемами алкоголя и люди, соблюдающие вегетарианскую или веганскую диету, подвержены более высокому риску дефицита.То же самое относится и к людям с аутоиммунным заболеванием, пернициозной анемией или синдромом Шегрена. Даже те, у кого есть проблемы с мальабсорбцией, склонны к дефициту витамина B12.«Симптомы низкого уровня витамина B12 проявляются медленно, часто в течение нескольких лет. А у некоторых людей вообще нет симптомов, по крайней мере, до тех пор, пока последствия не станут серьезными», - говорит семейный врач Татьяна Захарова .Однако у некоторых людей могут быть симптомы дефицита на «ранних стадиях».Наиболее распространенные симптомы:Слабость, усталость и усталостьПотеря аппетитаПотеря весаТошнота, рвота и диареяБоль во рту и языкеЖелтая кожаДепрессияРаздражительность«Поскольку B12 жизненно важен для производства гемоглобина, который транспортирует кислород по телу, недостаток B12 приводит к анемии из-за низкого уровня гемоглобина».Признаки включают онемение и покалывание в руках и ногах, потерю зрения (атрофию зрительного нерва), нарушение когнитивных функций и потерю памяти. Длительный дефицит может также привести к спутанности сознания, атаксической походке (трудностям при ходьбе) и затруднениям речи.