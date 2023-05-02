Нутрициолог Строков: 5 причин, почему овсянка — идеальный завтрак
"Овсянка сейчас в моде, и не без причины. Независимо от того, используется ли он в качестве каши, в качестве заменителя молока или пшеничной муки, овес универсален и, прежде всего, полезен для здоровья", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков .
Нутрициолог объяснил, почему овсянка — идеальный завтрак
Причина первая: овес надолго насыщает. Углеводы с длинной цепью поступают в кровь значительно медленнее других и, соответственно, медленнее расщепляются. Это снижает уровень сахара в крови и избавляет от тяги к еде.
Причина вторая: содержащиеся в нем длинноцепочечные пищевые волокна укрепляют здоровую кишечную флору, а это чрезвычайно важно, среди прочего, для иммунной системы.
Причина третья: регулярное употребление овса также может снизить уровень холестерина. Содержащийся бета-глюкан, в частности, даже помогает против ожирения печени и высокого кровяного давления.
Причина четвертая: бета-глюкан пищевых волокон делает овсянку идеальным завтраком для диабетиков. Слизь набухает и образует в желудке вязкую массу. Сахар может быть извлечен из него только постепенно.
Причина пятая: овес содержит антиоксидант авенантрамид. Он предотвращает накопление вредного холестерина ЛПНП в кровеносных сосудах. Авенантрамид также противодействует воспалению и зуду и поддерживает нашу иммунную систему.
Остерегайтесь готовых продуктов из овса
"Иногда нужно сделать что-то очень быстро, и тогда велик соблазн подправить уже готовую кашу. Не делайте это!".
На молоке, овсяном или миндальном молоке или апельсиновом соке овсяные хлопья готовятся даже быстрее, чем готовые каши.
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