Тромбы, язва, киста и еще 12 причин, почему болит живот слева

Если болит живот с левой стороны, это всегда требует внимания. Важно определить причину, поскольку их может быть более двух десятков. И некоторые очень опасны, требуют немедленного лечения.Боль в животе — это не отдельное заболевание, а только симптом разных патологий. В зависимости от того, в какой части живота локализуются неприятные ощущения, можно предположить их причину.Одна из самых частых жалоб — боль в животе слева, под ребрами или ниже. Почему она возникает? «Доктор Питер» выяснил у экспертов.Органов много, важна диагностикаВ левой половине живота находятся различные органы: селезенка, часть желудка и большая часть поджелудочной железы, петли кишечника и левая часть диафрагмы, мочеполовые органы. Соответственно, при изменениях функции любого из вышеперечисленных органов может появиться боль.Причинами боли может быть как физиологическое состояние некоторых органов, так и жизнеугрожающие состояния, требующие незамедлительного хирургического вмешательства.А еще иногда боль слева в животе может быть вызвана проблемами даже не в брюшной полости или патологиями в центре или правой части живота. Речь идет об иррадиации боли. Это связано с особенностью иннервации органов.Женские проблемыСлева в животе располагаются важные женские органы: левый яичник с маточной трубой, связки, часть брюшины. Если боль в животе у женщины возникает именно с левой стороны, то ее могут вызвать:киста левого яичника с нарушением целостности (разрыв кисты, перекрут кисты);апоплексия яичника (разрыв самого яичника). Эта патология практически всегда сопровождается обмороком. Разрыв кисты и яичника может сопровождаться внутренним кровотечением. Состояние это опасно, может потребоваться операция;воспалительные процессы в придатках матки (аднекситы, сальпингоофориты с образованием гидросальпингсов). В этом случае у женщины, как правило, поднимается высокая температура, могут быть гнойные выделения из половых органов;эндометриоз яичника и брюшины. Эти патологии часто становятся причинами хронических тазовых болей. Как правило, они имеют связь с менструальным циклом;если боль в животе слева возникла при задержке месячных, можно заподозрить внематочную беременность. При ней плодное яйцо прикрепляется не к стенке полости матки, а застревает в маточной трубе или в полости малого таза, иногда и в яичнике, в последующем разрастаясь, нарушает целостность вышеуказанных органов и вызывает острую боль;параовариальные кисты больших размеров также могут провоцировать левостороннюю болезненность;субсерозные миоматозные узлы по левой боковой стенке матки или большие интерстициальные узлы тоже могут быть причиной болей слева в животе у женщины.Опасно для беременных!В течение беременности боль в животе слева может быть причиной угрожающего выкидыша на ранних сроках или угрожающих преждевременных родов при более больших сроках, а иногда — признаком отслойки плаценты (жизнеугрожающее состояние как для матери, так и для ребенка), которая может вызвать массивное кровотечение. Поэтому у беременных даже незначительные боли внизу живота — это всегда повод для обращения к врачу.Когда страдают внутренние органыБоль в левой части живота может быть связана с проблемами в желудочно-кишечной и мочевыводящей системах, с селезенкой. По своему характеру боль может быть острая или тупая, резкая, колющая, сжимающая, распирающая. Также для диагностики важно понимать, с чем связано начало болевого синдрома:изменение питания, стресс, травма;меняется ли боль при изменении положения тела, при кашле, при движении;усиливается или стихает со временем.Резкая, острая боль характерна для выраженного острого воспалительного процесса, ноющая боль может быть при хроническом заболевании.Если болит слева под ребрамиВоспаление поджелудочной железы — панкреатит.Воспаление слизистой оболочки желудка — гастрит. Кроме боли могут быть жалобы на нарушение аппетита, сухость во рту, тошноту, рвоту.Язва желудка или двенадцатиперстной кишки. При этом боль острая, режущая, усиливается при движении, изменении положения тела. Опасное осложнение — прободение язвы — может сопровождаться резкой слабостью, ознобом и кровотечением.Синдром раздраженного кишечника, болезнь Крона, дивертикулит, опухоль кишечника. Боль локализуется слева в нижней части живота — приступообразная, усиливается после еды. Кроме того, беспокоят метеоризм, урчание, нарушение стула, похудение.Увеличенная селезенка тоже может быть причиной боли в верхней части живота слева. Это состояние возникает при различных инфекционных заболеваниях (инфекционном мононуклеозе, герпесвирусной инфекции, вирусной инфекции Эпштейна — Барр), при травме, гемолитической анемии. Болевые ощущения довольно сильные, распирающего характера, могут сочетаться с тошнотой и рвотой.Воспалительный процесс в почке, мочеточнике или при образовании камней в почке. При воспалении органов мочевыводящей системы боль обычно тупая, распирающего характера. И, наоборот, при мочекаменной болезни боль острая, схваткообразная, усиливающаяся при изменении положения тела. Помимо боли может беспокоить лихорадка, озноб, слабость, нарушение мочеиспускания.Болит слева? Это могут быть и проблемы с сосудамиБоль слева и в центральной части живота иногда возникает и при патологии сосудов — тромбозе, тромбофлебите сосудов кишечника, левой почечной артерии, брюшной аорты. Боль при этом острая, пульсирующая, сопровождается сильной слабостью, плохим самочувствием, вздутием кишечника, нарушением стула.