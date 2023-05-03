Первая помощь при кровотечении: это должен знать каждый

Сколько крови можно потерять без риска для здоровья и когда без вызова скорой не обойтись.В теле взрослого человека циркулирует примерно 5 л крови. Без особого вреда можно потерять до 14% от этого количества — около 700 миллилитров. Но если объёмы потерь приблизятся к 1,5–2 л, ситуация станет критической.Кровяное давление резко упадёт, сердцебиение участится, мозг начнёт испытывать кислородное голодание, а значит, больше не сможет контролировать работу других важных органов и тканей… От такой кровопотери можно и умереть.К счастью, в большинстве случаев при порезах и прочих травмах кровь сворачивается задолго до того, как её потеря достигает даже 14%.Когда надо срочно вызывать скоруюНе вдаваясь в подробности о причинах кровотечения, как можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью, если:Вы не можете остановить кровотечение в течение 10 минут, даже прикладывая к ране бинты и используя жгут.На ваш взгляд, крови слишком много, она течёт ручьём.Вы подозреваете внутреннее кровотечение. Его симптомы: резкая слабость, бледность, посинение пальцев, носа, губ, холодный пот, шум в ушах. В таком состоянии человек нередко хватается за живот. Также сопутствующими признаками могут быть рвота с примесью крови или стул характерного чёрного цвета.Присутствует предположительно глубокая рана брюшной полости или грудной клетки.Рана занимает большую площадь и активно кровоточит.Что делать, пока ждёте скоруюСамое важное — обеспечить покой. Любое движение ускоряет кровообращение, то есть может увеличить кровопотерю. Поэтому пострадавшему надо прилечь — желательно на спину.Также важно до приезда скорой продолжать попытки остановить кровотечение, по возможности прикладывая к ране стерильные бинты и используя жгут. Подробнее о том, как это делать, читайте ниже.Какой должна быть первая помощь при кровотеченииДействуйте по следующему алгоритму.1. Удалите с раны одежду и мусорНа первом этапе ваша основная задача — освободить подходы к повреждённому месту, чтобы остановить кровотечение.Чего нельзя делать:Не вытаскивайте осколки или иные объекты, если они находятся глубоко внутри;Не прощупывайте рану и не пытайтесь её прочистить;Если на повреждённом месте есть сгустки свернувшейся крови, не удаляйте их;По возможности не прикасайтесь к ране голыми руками — используйте медицинские перчатки.2. Остановите кровотечениеВам понадобится бинт (желательно стерильный) или любая чистая ткань. Положите бинт на рану и прижмите рукой. Естественно, если внутри остались осколки или иные посторонние предметы, не давите на них.Поддерживайте постоянное давление, пока кровотечение не остановится. Можно наложить давящую повязку, плотно зафиксировав бинт или ткань на повреждённом месте, — например, скотчем или ещё одним бинтом.Чтобы кровь остановилась быстрее, учитывайте тип кровотечения.Артериальное. Даёт о себе знать ярко-алым цветом вытекающей крови и заметной пульсацией. Чтобы ослабить его, большим пальцем руки прижмите артерию на 7–10 см выше раны. Если кровотечение не уменьшается, на той же высоте наложите жгут (в том случае, если рана расположена на конечности): сильно стяните руку или ногу аптечным жгутом, ремнём, куском прочной ткани или скотчем.Венозное. Кровь имеет густой тёмный цвет и не пульсирует. Чтобы остановить кровотечение, поднимите пострадавшую конечность вверх — выше уровня сердца — и наложите давящую повязку. Если же кровь продолжает течь, опять-таки придётся наложить жгут на 7–10 см выше раны и как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.Чего нельзя делать:Не накладывайте жгут без записки с точным временем наложения. Такой метод помощи блокирует кровообращение. Через 1,5–2 часа может наступить омертвение тканей, поэтому знать, когда жгут был наложен, чтобы вовремя его снять, жизненно необходимо. И ещё: после этой манипуляции в любом случае понадобится как минимум визит в травмпункт, а то и в больничную травматологию.3. После остановки кровотечения промойте рану и очистите её от посторонних предметовЛучше всего делать это мягкой губкой или тканью, смоченной в тёплой кипячёной воде с добавлением мыла. Это поможет обеззаразить рану.Чего нельзя делать:не используйте перекись водорода и йод: они могут повредить ткани.4. Нанесите крем-антибиотикОн снизит риск инфицирования и развития воспаления. Накройте рану стерильной повязкой и меняйте её ежедневно.5. Внимательно следите за состоянием раныДаже после остановки кровотечения обязательно обратитесь к врачу, если:Глубокая рана расположена на лице.Травма является следствием укуса животного или человека.Речь идёт о колотой ране или глубоком порезе, а пострадавший не получал прививку от столбняка в последние 5 лет.В повреждённом месте, несмотря на промывание, остались грязь или осколки, которые не выходят.Возникают признаки инфекции: покраснение и отёчность тканей вокруг травмированного участка, нагноения.На коже вокруг раны появляются расходящиеся от неё в разные стороны красные полосы — это тоже симптом опасного заражения.Область вокруг травмы онемела.После ранения у пострадавшего началась лихорадка.Медик осмотрит место травмы и даст вам рекомендации по уходу. Возможно, придётся принимать антибиотики и более серьёзные препараты. Что может помочь в конкретном случае, решает только врач.