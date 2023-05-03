4 удивительных фактора образа жизни, которые могут ухудшить симптомы псориаза
Из-за сверхактивной иммунной системы клетки кожи растут слишком быстро, что приводит к зуду и воспалению кожи. Хотя есть некоторые доказательства того, что псориаз может быть наследственным, другие факторы могут способствовать этому заболеванию.
«Считается, что как генетические факторы, так и факторы окружающей среды играют роль в развитии псориаза», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева
Например, есть четыре фактора образа жизни, которые могут ухудшить состояние здоровья.
«Стресс, курение, чрезмерное употребление алкоголя и малоподвижный образ жизни могут усугубить симптомы псориаза».
Симптомы псориаза могут включать:
Сухие участки кожи
Чешуйчатая кожа
Зуд
Болезненность
«Некоторые лекарства, такие как литий и бета-блокаторы, также могут ухудшить симптомы псориаза».
Когда человеку могут прописать литий, известный как стабилизатор настроения. Препарат используется для лечения мании, гипомании, депрессии и биполярного расстройства.
Что касается бета-блокаторов, то они блокируют действие гормонов, таких как адреналин, на замедление работы сердца.
Прописанное лекарство можно использовать при многочисленных состояниях здоровья:
Стенокардия
Сердечная недостаточность
Мерцательная аритмия
Острое сердечно-сосудистое заболевание
Повышенное артериальное давление
Гиперактивная щитовидная железа
Беспокойство
Тремор
Мигрень
Варианты лечения псориаза могут включать местные лекарства, световую терапию и пероральные препараты.
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