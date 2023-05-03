4 удивительных фактора образа жизни, которые могут ухудшить симптомы псориаза

Врач дала совет о кожном заболевании псориазе — хроническом заболевании кожи, которое вызывает красные чешуйчатые пятна на коже.Из-за сверхактивной иммунной системы клетки кожи растут слишком быстро, что приводит к зуду и воспалению кожи. Хотя есть некоторые доказательства того, что псориаз может быть наследственным, другие факторы могут способствовать этому заболеванию.«Считается, что как генетические факторы, так и факторы окружающей среды играют роль в развитии псориаза», - говорит врач-терапевт Ирина АндрееваНапример, есть четыре фактора образа жизни, которые могут ухудшить состояние здоровья.«Стресс, курение, чрезмерное употребление алкоголя и малоподвижный образ жизни могут усугубить симптомы псориаза».Симптомы псориаза могут включать:Сухие участки кожиЧешуйчатая кожаЗудБолезненность«Некоторые лекарства, такие как литий и бета-блокаторы, также могут ухудшить симптомы псориаза».Когда человеку могут прописать литий, известный как стабилизатор настроения. Препарат используется для лечения мании, гипомании, депрессии и биполярного расстройства.Что касается бета-блокаторов, то они блокируют действие гормонов, таких как адреналин, на замедление работы сердца.Прописанное лекарство можно использовать при многочисленных состояниях здоровья:СтенокардияСердечная недостаточностьМерцательная аритмияОстрое сердечно-сосудистое заболеваниеПовышенное артериальное давлениеГиперактивная щитовидная железаБеспокойствоТреморМигреньВарианты лечения псориаза могут включать местные лекарства, световую терапию и пероральные препараты.