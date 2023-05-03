4 удивительных фактора образа жизни, которые могут ухудшить симптомы псориаза

Врач дала совет о кожном заболевании псориазе — хроническом заболевании кожи, которое вызывает красные чешуйчатые пятна на коже.

Из-за сверхактивной иммунной системы клетки кожи растут слишком быстро, что приводит к зуду и воспалению кожи. Хотя есть некоторые доказательства того, что псориаз может быть наследственным, другие факторы могут способствовать этому заболеванию.

«Считается, что как генетические факторы, так и факторы окружающей среды играют роль в развитии псориаза», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева

Например, есть четыре фактора образа жизни, которые могут ухудшить состояние здоровья.

«Стресс, курение, чрезмерное употребление алкоголя и малоподвижный образ жизни могут усугубить симптомы псориаза».

Симптомы псориаза могут включать:

Сухие участки кожи
Чешуйчатая кожа
Зуд
Болезненность

«Некоторые лекарства, такие как литий и бета-блокаторы, также могут ухудшить симптомы псориаза».

Когда человеку могут прописать литий, известный как стабилизатор настроения. Препарат используется для лечения мании, гипомании, депрессии и биполярного расстройства.

Что касается бета-блокаторов, то они блокируют действие гормонов, таких как адреналин, на замедление работы сердца.

Прописанное лекарство можно использовать при многочисленных состояниях здоровья:

Стенокардия
Сердечная недостаточность
Мерцательная аритмия
Острое сердечно-сосудистое заболевание
Повышенное артериальное давление
Гиперактивная щитовидная железа
Беспокойство
Тремор
Мигрень

Варианты лечения псориаза могут включать местные лекарства, световую терапию и пероральные препараты.
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