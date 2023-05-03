Терапевт Раменский назвал разрушающие почки продукты

Как объяснил медик, почки являются парным органом, которые отвечает за очищение крови от отходов и токсинов, а также поддержку баланса воды и минералов в нашем организме.Некоторые продукты, по словам терапевта, их "убивают". Так, обилие соли в рационе приводит к повышению артериального давления, которое плохо сказывается на почках. Напитки, содержащие кофеин, также могут отразиться на здоровье органа. Они провоцируют образование камней в почках.Кроме того, врач предостерег от злоупотребления алкоголем. Спиртные напитки вызывают дегидратацию организма и разрушают почки.