Что на самом деле происходит в организме, если отказаться от сахара на 1 неделю

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Вот как ее тело на самом деле отреагировало на отказ от сахара.Будь то сладости или обычные продукты, сахар вездесущ и часто скрыт в продуктах, где вы вряд ли ожидаете его появления. Неудивительно, что каждый потребляет в среднем более 30 кг сахара в год."Если сахар потребляется в больших количествах, уровень сахара в крови может повыситься, и в результате высвобождение инсулина может привести к резистентности к инсулину. Кроме того, сахар увеличивает риск ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения печени", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева .Задача без сахара: без сахара 7 днейВажно избежать скрытого сахара в обработанных пищевых продуктах, а не просто перестать класть сахар в чай или есть пирожные."Примеры скрытого сахара включают пакетированный фруктовый сок и готовые соусы".Пономарева объяснила, что происходит с организмом после отказа от сахара.Через несколько дней аппетит к сладкому уменьшился.Сухофрукты или фрукты в качестве перекуса становятся идеальным вариантом.На третий день может появится легкая головная боль.К концу испытания люди чувствуют себя более здоровыми и уравновешенными.